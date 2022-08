নয়াদিল্লি, 30 অগস্ট: দেশের মধ্যে মহিলাদের জন্য নিরাপদ শহরের তালিকায় অন্যতম কলকাতা । 19টি নিরাপদ শহরের তালিকায় নাম রয়েছে তিলোত্তমা । 2021 সালে 'সিটি অফ জয়' মাত্র 11টি ধর্ষণের অভিযোগ । ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর (NCRB) প্রকাশিত 2021 সালের রিপোর্ট বলছে, মহিলাদের জন্য সর্বাধিক সুরক্ষিত শহরগুলির মধ্যে অন্যতম কলকাতা ।

অন্যদিকে সবচেয়ে বেশি নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন রাজধানী দিল্লির মহিলারা । গতবছর জাতীয় রাজধানীতে প্রতিদিন গড়ে 2 জন নাবালিকা ধর্ষণের শিকার হয়েছে ৷ আর সেই নিরিখে রাজধানী দিল্লি মহিলাদের জন্য সবচেয়ে অসুরক্ষিত মেট্রোপলিটান শহর (Delhi is Most Unsafe for Women) ৷ ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর 2021 সালের (NCRB Reports of 2021) প্রকাশিত তথ্যে এমনটাই উল্লেখ করা হয়েছে ৷ দেশের 19টি মেট্রোপলিটান শহরে মহিলাদের সঙ্গে ঘটা অপরাধের মধ্যে 32.20 শতাংশ দিল্লিতে হয়েছে ৷

এনসিআরবি’র তথ্য অনুযায়ী, 2021 সালে দিল্লিতে মহিলাদের সঙ্গে ঘটা অপরাধের 13 হাজার 892টি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল ৷ যা 2020 সালের তুলনায় 40 শতাংশ বেশি ৷ 2020 সালে দিল্লিতে মহিলাদের সঙ্গে অপরাধের ঘটনায় অভিযোগ দায়ের হয়েছিল 9 হাজার 782টি ৷ প্রসঙ্গত, করোনা অতিমারির জন্য ওই বছর লকডাউন ছিল ৷ স্বাভাবিকভাবেই কর্মস্থলে এবং রাস্তাঘাটে মহিলাদের সঙ্গে অপরাধের ঘটনা খুব একটা সামনে আসেনি ৷

যেখানে রাজধানী দিল্লি মহিলাদের সঙ্গে ঘটা অপরাধে সবার উপরে রয়েছে ৷ সেখানে দুই ও তিন নম্বরে রয়েছে ভারতীয় বাণিজ্যনগরী মুম্বই এবং টেকসিটি বেঙ্গালুরু ৷ মুম্বইয়ে 2021 সালে মহিলাদের সঙ্গে অপরাধের হার 12.76 শতাংশ ৷ আর বেঙ্গালুরুতে সেই পরিসংখ্যান 7,2 শতাংশ ৷ প্রসঙ্গত, এই পরিসংখ্যান কেবল দায়ের হওয়া অভিযোগের উপর নির্ভর করেই উল্লেখ করা হয়েছে এনসিআরবি’র রিপোর্টে ৷ মহিলা এবং নাবালিকা ধর্ষণ, অপহরণ, গার্হস্থ্য হিংসা সব দিক থেকেই দেশের অন্যান্য মেট্রোপলিটান শহরের থেকে এগিয়ে রয়েছে দিল্লি ৷

2021 সালে জাতীয় রাজধানীতে নাবালিকা ধর্ষণ ও নিগ্রহের ঘটনায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে মোট 833টি ৷ অপহরণ 3 হাজার 948 এবং গার্হস্থ্য হিংসার মামলা দায়ের হয়েছে 4 হাজার 674টি ৷ 2021 সালে দিল্লিতে প্রতিদিন গড়ে দু’জন নাবালিকার ধর্ষণ ও নিগ্রহের ঘটনা ঘটেছে ৷ এনসিআরবি’র রিপোর্ট অনুযায়ী, দিল্লিতে 2021 সালে 136 জন মহিলা পণ প্রথার শিকার হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন ৷ আর সব মেট্রোপলিটান শহরে মহিলাদের সঙ্গে অপরাধের ঘটনায় মোট অভিযোগ দায়ের হয়েছে 43 হাজার 414টি ৷