গুয়াহাটি, 2 ডিসেম্বর : আর হিংসার পথ নয়, শীঘ্রই সমাজের মূলস্রোতে ফিরতে পারে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন কামতাপুর লিবারেশন অর্গানাইজেশন (Kamtapur Liberation Organisation likely to join the national mainstream soon) ।

অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বৃহস্পতিবার একটি টুইটে একথা জানান ৷ রাজনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে সমস্ত সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়ে এই জঙ্গি সংগঠনের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন তিনি । টুইটে তিনি লেখেন, ‘‘এই অঞ্চলে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি আনতে ভারত সরকারের প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতায়, রাজনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে সমস্ত সমস্যা সমাধানের জন্য কেএলও নেতৃত্বের সমাজের মূলধারায় যোগদানের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই । অসম সরকার এই সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ প্রতিদান দেবে ৷’’

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সম্প্রতি অসমের মুখ্যমন্ত্রীকে ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অফ অসম (United Liberation Front of Assam) এর কমান্ডার-ইন-চিফ পরেশ বড়ুয়ার নেতৃত্বাধীন দলটির সঙ্গে শান্তি আলোচনা শুরু করার অনুমতি দিয়েছেন । এর আগেও হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এনএসসিএন (National Socialist Council of Nagaland) (আইএম)-এর সঙ্গে নাগা শান্তি আলোচনায় আংশিকভাবে জড়িত ছিলেন । নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী নেফু রিওর সঙ্গে তিনি থুইংগালেং মুইভা-সহ এনএসসিএন নেতৃত্বের সঙ্গে দেখা করেছিলেন ৷

কামতাপুর লিবারেশন অর্গানাইজেশন হল ভারতের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত একটি জঙ্গি সংগঠন ৷ অসমের কোঁকরাঝার, বঙ্গাইগাও, ধুবরি, পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, এই ছ‘টি জেলা নিয়ে একটি পৃথক কামতাপুর রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করেছে কেএলও ।