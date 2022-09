শ্রীপেরামবুদুর, 7 সেপ্টেম্বর: 'ভারত জোড়ো যাত্রা'র সূচনা আজ ৷ বুধবার সকালে কংগ্রেস সাংসদ শ্রীপেরামবুদুরে বাবা রাজীব গান্ধির সমাধিস্থলে গিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন ৷ তাঁর সঙ্গে ছিলেন অন্য নেতা, কর্মীরাও ৷ দিনভর নানা অনুষ্ঠানের পর বিকেল 5টা নাগাদ কন্যাকুমারী থেকে শুরু হবে দেশের প্রাচীনতম দলের ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করার যাত্রা (Key Information about Bharat Jodo Yatra starting from Kanyakumari on 7 September) ৷

ভারত জোড়ো যাত্রা কী (What is Bharat Jodo Yatra) ?

7 সেপ্টেম্বর থেকে আগামী 150 দিন ধরে চলবে এই পদযাত্রা ৷

রাহুল গান্ধি তামিলনাড়ুর কন্যাকুমারী থেকে শুরু করবেন দেশকে একত্র করার এই পথচলা ৷

৷ কোনও হোটেলে নয়,150 দিন ধরে তিনি একটি কন্টেনারে রাত কাটাবেন ৷

3 হাজার 570 কিমি দীর্ঘ পথ হাঁটবেন রাহুল গান্ধি-সহ অন্যরা ৷

কন্যাকুমারী থেকে শুরু হয়ে কাশ্মীরে গিয়ে শেষ হবে ৷

পথে পড়বে 12টি রাজ্য

লক্ষ্য 2024

লোকসভা নির্বাচনের আর খুব বেশি দেরি নেই ৷ তাকে সামনে রেখেই দলকে চাঙ্গা করতে এবং বিজেপি-বিরোধী শক্তি হিসেবে ঘুরে দাঁড়াতে এই কর্মসূচি বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞ মহল ৷ তাই এই যাত্রা একেবারে অন্যরকম ৷ কোনও বিলাসবহুল ব্যবস্থা হয়নি কংগ্রেস সাংসদের জন্য ৷ যে কন্টেনারে থাকবেন সেখানেই থাকবে সব ব্যবস্থা ৷ এরকম 60টি কন্টেনার কন্যাকুমারীতে আগেভাগেই পাঠানো হয়েছে । এগুলিকে একত্রে একটি ছোটখাটো গ্রামের মতো দেখতে ৷

প্রতিদিন রাতে নিত্যনতুন জায়গায় থামবে যাত্রা ৷ সেখানেই খানিকক্ষণের জন্য তৈরি হবে অস্থায়ী এই গ্রাম ৷ সোনিয়া-পুত্রের সঙ্গে একসাথে খাওয়াদাওয়া করবেন নেতারা ৷ সূত্রে জানা গিয়েছে, রাহুল মনে করেন এই দীর্ঘ যাত্রাপথে কংগ্রেস সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ পাবেন ৷ দলের সঙ্গে তৃণমূল স্তরের মানুষের সংযোগ তৈরি হবে ৷

আজ সকালে রাহুল গান্ধি (Rahul Gandhi Tweets) একটি আবেগী টুইট করে লেখেন,"ঘৃণা এবং বিভাজনের রাজনীতিতে আমি আমার বাবাকে হারিয়েছি ৷ আমি আর আমার দেশকে হারাতে চাই না ৷ ভালোবাসা ঘৃণাকে জয় করবে ৷ আশা করি, ভয়ও হার মানবে ৷ আমরা একসঙ্গে জয়ী হব ৷" 1991 সালের 21 মে শ্রীপেরামবুদুরে (Sriperumbudur) নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে বোমা বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধির দেহ (Rajiv Gandhi assassination) ৷ তাই ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করার আগে বাবার কাছে গিয়ে প্রার্থনা করেন পুত্র নেতা ৷

