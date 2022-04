কান্নুর, 7 এপ্রিল : সিপিআইএমের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি (CPIM General Secretary Sitaram Yechury) চান জাতীয়স্তরে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করতে ৷ কিন্তু সাধারণ সম্পাদকের এই প্রস্তাব কার্যত খারিজ করে দিল সিপিআইএম-এর কেরল লবি (Kerala CPM against joining hands with Congress at the National level) ৷ কেরলের কান্নুরে চলছে সিপিআইএমের 23তম পার্টি কংগ্রেস (CPIM 23rd Party Congress) ৷ সেখানেই এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছেন কেরল সিপিআইএমের নেতারা ৷ দলের নেতা তথা কেরল সরকারের মন্ত্রী পি রাজীবের প্রশ্ন, কংগ্রেস কীভাবে জাতীয়স্তরে বিজেপির বিকল্প হতে পারে ? তাঁর প্রশ্নের স্বপক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে রাজীবের ব্যাখ্যা, কংগ্রেস সব রাজ্য়ের ভোটেই পর্যুদস্ত হয়েছে ৷

তবে এর বাইরে সবচেয়ে বেশি আলোচনা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় দলের সদস্য সংখ্যা কমে যাওয়া নিয়ে (Major decline in party's support base at Bengal and Tripura highlighted in Organisation report) ৷ পার্টি কংগ্রেসে যে সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে, তাতে দেখা গিয়েছে যে হায়দরাবাদের পার্টি কংগ্রেসের পর জাতীয়স্তরে সিপিআইএমের সদস্য সংখ্যা 3.86 শতাংশ কমে গিয়েছে ৷ এই সময়ের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে 48 হাজার 96 জন এবং ত্রিপুরায় 47 হাজার 378 জন সদস্য কমে গিয়েছে ৷

কেরল সিপিআইএমের চিত্রটা আবার একেবারে উল্টো ৷ সেখানে 2017 থেকে 2021 সালের মধ্যে সদস্য সংখ্যা বেড়েছে প্রায় 63 হাজার ৷ তাই পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় কীভাবে সংগঠনকে আবার চাঙ্গা করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে পার্টি কংগ্রেসে ৷

আরও পড়ুন : TMC Attacks CPIM : এবার জাগোবাংলায় নিশানায় সিপিএম, জাদুঘরে ঠাঁই হবে বলে কটাক্ষ তৃণমূলের মুখপত্রে