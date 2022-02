নয়াদিল্লি, 1 ফেব্রুয়ারি : অবশেষে 5 রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে পুরোদমে ভার্চুয়াল প্রচার শুরু করছে কংগ্রেস (Congress gears up for virtual campaigning) ৷ করোনা আবহে ভারতের নির্বাচন কমিশন জমায়েতের মাধ্যমে ভোটের প্রচার বন্ধ রাখার সময়সীমা 11 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে (ECI extends ban on physical rallies) ৷ তার পরেই পঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, গোয়া, উত্তরাখণ্ড ও মণিপুরের কংগ্রেস নেতৃত্বকে নির্দেশিকা পাঠিয়েছে হাইকমান্ড ৷

কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কেসি বেণুগোপাল এ নিয়ে পাঁচ রাজ্যের নেতৃত্বকে চিঠি পাঠিয়ে ভার্চুয়াল প্রচার সভার আয়োজন করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন (KC Venugopal Writes Letter to Five States PCC Leaders for Arrangement of Virtual Rallies) ৷ সেই চিঠিতে বেণুগোপাল বলেছেন, জলন্ধরে রাহুল গান্ধির প্রচারের জন্য ভার্চুয়াল সভার আয়োজন করা হয়েছিল ৷ সেই একই পন্থা অবলম্বন করতে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি ৷ পঞ্জাব কংগ্রেসের তরফে দাবি করা হয়েছে, রাহুল গান্ধির সেই ভার্চুয়াল প্রচার প্রায় 9 লক্ষ মানুষ দেখেছেন ৷

চিঠিতে সেই সঙ্গে এও বলা হয়েছে, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী, কোভিডবিধি মেনে 300 থেকে 500 জনের জমায়েত করে ভার্চুয়াল সভার আয়োজন করতে ৷ এর জন্য প্রশাসনের থেকে অনুমতি নিয়ে এলইডি স্ক্রিন লাগানোর নির্দেশও দিয়েছেন ৷ 5 রাজ্যের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি এবং প্রত্যেক প্রার্থীর কাছে এই নির্দেশিকা গিয়েছে বলে কংগ্রেস হাইকমান্ড সূত্রে খবর ৷

আরও পড়ুন : Ban On Political Road Shows Rallies Extended: রাজনৈতিক মিছিলে নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ বাড়ল, জনসভায় কিছুটা ছাড় কমিশনের

ভার্চুয়াল এই জনসভাগুলির ভাষণ বিশেষ করে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বক্তব্য যাতে প্রতিটি ভোটারের কাছে পৌঁছায় সেই ব্যবস্থাও নিয়েছে কংগ্রেস ৷ এর জন্য প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য একজন করে কোঅর্ডিনেটর নিয়োগ করেছে হাত শিবির ৷ তাঁদের কাজই হবে প্রতিটি কেন্দ্রের প্রত্যন্ত এলাকায় যাতে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতাদের বক্তব্য পৌঁছে যায়, তার ব্যবস্থা করা ৷ শুধু ভার্চুয়াল জনসভার আয়োজন করলেই হবে না ৷ প্রতিটি জনসভার শেষে প্রচারের একটি রিপোর্ট তৈরি করতে হবে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের কোঅর্ডিনেটরকে ৷ মানুষ যে কেন্দ্রীয় নেতাদের বক্তব্য শুনেছে সেই ছবি সহ ওই রিপোর্ট কংগ্রেসের দিল্লির কার্যালয়ে পাঠাতে হবে ৷

আরও পড়ুন : SP Singh Baghel vs Akhilesh Yadav: কারহালে অখিলেশের বিরুদ্ধে বিজেপির বাজি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এসপি বাঘেল

এই বিশাল কর্মকাণ্ডের আয়োজন নিয়ে সম্প্রতি কংগ্রেসের সোশ্যাল মিডিয়া বিভাগের প্রধান রোহন গুপ্তা শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করেন ৷ আগামিকাল, 2 ফেব্রুয়ারি কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি গোয়ায় ভার্চুয়াল জনসভা করবেন ৷ পাশাপাশি, প্রিয়াঙ্কা গান্ধি উত্তরাখণ্ড বিধানসভার ইস্তেহারে প্রকাশ করবেন দেরাদুনে ৷ এই সব কর্মসূচি ভার্চুয়ালি সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷