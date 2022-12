শ্রীনগর, 28 ডিসেম্বর: কাশ্মীর পৌঁছে ভারত জোড়ো যাত্রা থেকেই উপত্যকায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবে কংগ্রেস । এমনটাই জানালেন কংগ্রেস নেতা-সাংসদ কে সি বেণুগোপাল ৷ ভারত জোড়ো যাত্রকে 'জাতীয় পদযাত্রা' বলেও অভিহিত করলেন কংগ্রেসের এই সাধারণ সম্পাদক তথা সংগঠনের ইনচার্জ। তিনি এবং জম্মু ও কাশ্মীরের এআইসিসি (All India Congress Committee, AIICC) ইনচার্জ রজনী পাটিল সোমবার উপত্যকার লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহার সঙ্গে দেখা করেন ৷ জম্মু ও কাশ্মীরে রাহুল গান্ধির নেতৃত্ব ভারত জোড়ো যাত্রা প্রবেশ করবে ৷ সে বিষয়ে গভর্নরের সঙ্গে আলোচনা করেন কংগ্রেসের শীর্ষ নেতারা (Congress will hoist national flag in Kashmir KC Venugopal on Bharat Jodo Yatra) ৷

ভারত জোড়ো যাত্রার আগামী রোডম্যাপ প্রসঙ্গে বেণুগোপাল বলেন, "আমরা কাশ্মীরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করব ৷ জম্মু ও কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নরের সঙ্গে আমাদের বৈঠক হয়েছে ৷ তিনি আমাদের সঙ্গে সবরকম সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়েছেন ৷ ন্যাশনাল কনফারেন্স-এর প্রধান ফারুক আবদুল্লা এবং ওমর আবদুল্লা, পিডিপি প্রধান মেহবুবা মুফতি এবং সিপিএম নেতা এমওয়াই তারিগামি ভারত জোড়ো যাত্রায় যোগ দেবে ৷" উল্লেখ্য, জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা পিপল'স ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রধান মেহবুবা মুফতি সোমবার ভারত জোড়ো যাত্রার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন ৷ এরপর তাঁর যাত্রায় যোগ দেওয়ার খবর মিলল । স্বভাবতই বিষয়টি উপত্যকার রাজনীতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন দিক থেকে ইঙ্গিতবাহী ।

আরও পড়ুন: রাজধানীতে ভারত জোড়ো যাত্রায় রাহুলের সঙ্গে যোগ দিলেন সোনিয়া-প্রিয়াঙ্কা

তিনি বলেন,"রাহুল গান্ধি (Rahul Gandhi) এই বিশাল মহামিছিল করেছেন ৷ তার জন্য আমি তাঁকে স্যালুট জানাচ্ছি ৷ এই মিছিল দেশের ভিত্তি, সংস্কৃতি এবং ভ্রাতৃত্বকে রক্ষা করবে ৷ দেশকে ঐতিহ্যকে আরও শক্তিশালী করতে তিনি দায়বদ্ধ ৷"

চিন-সহ অন্য বেশ কয়েকটি দেশে করোনাসংক্রমণ ফের ঊর্ধ্বমুখী ৷ তাই ভারত জোড়ো যাত্রায় কোভিড সংক্রমণ ফের বাড়তে পারে, এই আশঙ্কা প্রকাশ করেছে বিজেপি ৷ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য নিজে রাহুল গান্ধিকে চিঠি লিখেছেন ৷ এ প্রসঙ্গেও বিজেপিকে একহাত নেন বেণুগোপাল ৷ তিনি বলেন, "আমরা দেশবাসীর স্বাস্থ্য এবং কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে যথেষ্ট সচেতন ৷ ভারত জোড়ো যাত্রা বন্ধ করতে কোভিড সংক্রমণের নামে পুরো নাটক করা হচ্ছে ৷" চিন থেকে বিমানগুলি দেশে নামছে ৷ তাতে কোনও সমস্যা হচ্ছে না, জানান বেণুগোপাল ৷

কংগ্রেস নেতা বলেন, "বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শ মেনে দেশে কোনও জাতীয় স্তরের কোভিড প্রোটোকল (Covid Protocol) চালু করা হয়নি ৷ প্রধানমন্ত্রীও জনসভা করছেন ৷ অন্য সমস্ত সরকারি অনুষ্ঠানেও গিয়েছেন ৷ এতেও কোনও অসুবিধে হচ্ছে না ৷" রাজস্থানে ভারত জোড়ো যাত্রার শেষ দিনে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী (Central Minister Mansukh Mandaviya) রাহুল গান্ধিকে চিঠিতে জানিয়েছিলেন, যাঁরা কোভিড ভ্যাকসিনের দু'টি ডোজ সম্পূর্ণ করেছেন, শুধুমাত্র তাঁরাই যেন এই যাত্রায় অংশ নেন ৷

আরও পড়ুন: কোভিড বিধি মেনে চলুন! নতুবা বন্ধ হোক ভারত জোড়ো যাত্রা, আর্জি কেন্দ্রের