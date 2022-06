জম্মু, 21 জুন : প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানকে 'জঙ্গি দেশ' হিসেবে ঘোষণা করা হোক ৷ রাষ্ট্রসঙ্ঘের কাছে এই আবেদন জানিয়েছে কাশ্মীরি পণ্ডিদের সংগঠন 'দ্য কাশ্মীরি পণ্ডিত ইউনাইটেড ফ্রন্ট' (The Kashmiri Pandit United Front, KPUF) ৷ উপত্যকা একের পর এক জঙ্গি হামলায় রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে ৷ আর তাতে প্রাণ যাচ্ছে সাধারণ মানুষের, নিশানায় কাশ্মীরি পণ্ডিতরাও ৷ তাদের অভিযোগ, পাকিস্তান এই জঙ্গি আক্রমণে মদত দিয়ে যাচ্ছে ৷ সোমবার কাশ্মীরি পণ্ডিতদের সংগঠন এই আবেদন জানায় (Kashmiri Pandits Organisation urges UN to declare Pakistan as a terrorist country) ৷

সোমবার বিশ্ব শরণার্থী দিবস (World Refugee Day) ছিল ৷ শুধুমাত্র মে মাসেই জঙ্গি হামলায় প্রাণ গিয়েছে 7 জন নাগরিকের ৷ এর মধ্যে রয়েছেন কাশ্মীরি পণ্ডিতরাও ৷ আতঙ্কে শ্রীনগর ছেড়েছে বহু পরিবার ৷ এমনকি কেন্দ্রের কাছে পুনর্বাসনের দাবি জানায় কাশ্মীরি পণ্ডিরা ৷ এদিন সংগঠনটি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে এবং পাকিস্তান-বিরোধী স্লোগান দেয় ৷

কেপিইউএফ-এর সতেশ কিস্সু বলেন, "আমরা রাষ্ট্রসঙ্ঘের কাছে দাবি জানাচ্ছি, পাকিস্তানকে জঙ্গি দেশ হিসেবে ঘোষণা করুক তারা ৷ তারা উপত্যকায় জঙ্গি হামলার জন্য দায়ী ৷ জঙ্গিদের আর্থিক সাহায্য দিয়ে যাচ্ছে ৷" পাকিস্তানকে জঙ্গি দেশ হিসেবে ঘোষণা না করা পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীরে এই নাশকতা থামানো যাবে না, জানান তিনি ৷

বিশ্ব শরণার্থী দিবসে 'দ্য পানুন কাশ্মীর'ও এখানে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ৷ সম্প্রতি কাশ্মীরি পণ্ডিত সম্প্রদায়ের সদস্যদের হত্যায় সরকারের তীব্র সমালোচনা করে সংগঠনের চেয়ারম্যান অজয় চ্রাংগু (Panun Kashmir chairman Ajay Chrungoo) ৷