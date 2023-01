জম্মু, 13 জানুয়ারি: কাশ্মীরি পণ্ডিতদের ধর্মঘটের 249 দিন চলছে ৷ এর মধ্যে শুক্রবার উপত্যকায় যাচ্ছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ এদিকে কাশ্মীরি পণ্ডিত কর্মীর মৃত্যুর পর ধরনায় বসেছেন কাশ্মীরি পণ্ডিত সম্প্রদায়ের চাকরিজীবীরা ৷ তাঁরা জম্মু ও কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহার (Lt. Governor of Jammu and Kashmir, Shri Manoj Sinha) সাক্ষাৎ চান ৷ তাঁর কাছে কাশ্মীরি পণ্ডিতরা তাঁদের অন্যত্র স্থানান্তরের দাবি জানাবেন ৷ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীরা এই ধরনাস্থলে এসেছেন ৷ কাশ্মীর পণ্ডিত সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁদের সহানুভূতি দেখিয়েছেন ৷ এই পরিস্থিতিতে আজ অমিত শাহের রাজৌরি জেলায় যাওয়ার কথা ৷ সেখানে জঙ্গি হামলায় মৃতদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করবেন তিনি (Amit Shah to visit Rajouri district in Jammu) ৷

এক আন্দোলনকারী কাশ্মীরি পণ্ডিত সাংবাদিককে বলেন, "কাশ্মীরি পণ্ডিতদের বেছে বেছে নিশানা করে হত্যা করা হচ্ছে ৷ আমাদের দাবি, কর্মচারীদের কাশ্মীর থেকে অন্য কোথাও স্থানান্তরিত করা হোক ৷ এই দাবি সরকারের কাছে পৌঁছে যাক ৷ এই জন্য উপ-রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করার লিখিত আশ্বাস চাই ৷" তাঁর অভিযোগ, রাজভবনে আলাদা আলাদা করে তিনবার মনোজ সিনহার সঙ্গে সাক্ষাতের সময় চাওয়া হয়েছে ৷ কিন্তু তাতে কোনও লাভ হয়নি ৷ উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা তাঁদের সঙ্গে দেখা করার সময় দেননি ৷ ইতিমধ্যে পুলিশের উচ্চাধিকারিক এবং প্রশাসনিক কর্তারা আন্দোলনকারীদের কাছে পৌঁছেছেন ৷ তাঁদের এই রাতভর ধরনা তুলে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন (Kashmiri Pandit employees are demanding relocation to Jammu) ৷

জম্মু ও কাশ্মীর কংগ্রেসের কার্যকরা সভাপতি রমন ভাল্লা এবং বিজেপি নেতা রাজীব পাণ্ডিতা, রাকেশ কৌল ধরনাস্থলে গিয়ে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে দেখা করে এসেছেন ৷ তবে পুলিশ রমন ভাল্লাকে ধরনায় যোগ দিতে দেয়নি৷ আরেক কাশ্মীরি পণ্ডিত কর্মচারী জানান, তাঁরা বিগত 249 দিন ধরে রিলিফ কমিশনারের অফিসের কাছে প্রতিবাদে বসেছেন ৷ তারা এই পরিস্থিতিতে উপত্যকায় ফিরে যাবেন না ৷ প্রসঙ্গত, 2022 সালের 12 মে মধ্য কাশ্মীরের বাদগাম জেলায় চাদুরার তেহসিল আধিকারিক কাশ্মীরি পণ্ডিত রাহুল ভাট নিজের অফিসে কাজ করছিলেন ৷ সেই সময় আচমকা জঙ্গিরা তাঁর অফিসে ঢুকে এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে থাকে৷ গুলিতে মারা যান রাহুল (Kahsmiri Pandit Rahul Bhatt) ৷