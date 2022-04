শ্রীনগর, 10 এপ্রিল : পর্যটনে সোনার সময় চলছে জম্মু ও কাশ্মীরে ৷ ডাল লেকের ধারে একটি কর্মসূচিতে এসে এমনটাই জানালেন জম্মু ও কাশ্মীরের উপরাজ্যপাল মনোজ সিনহা (Kashmir Witnessing Golden Period in Tourism Says Lieutenant Governor Manoj Sinha) ৷ তিনি জানান, গত কয়েকমাসে কাশ্মীরে প্রায় 80 লক্ষ পর্যটক বেড়াতে গিয়েছেন (Last Few Months 80 Lakh Tourists Visited Kashmir) ৷ এদিন ডাল লেককে দূষণমুক্ত রাখার এবং আবর্জনা না ফেলার বার্তা দেন তিনি ৷ সম্প্রতি কেন্দ্রের তরফে ডাল লেককে দূষণমুক্ত করতে এবং সৌন্দর্যায়নের জন্য 336 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে ৷

জম্মু ও কাশ্মীরের উপরাজ্যপাল মনোজ সিনহা জানান, গত কয়েকমাসে শ্রীনগরে আসার জন্য বিমানের বুকিং 20 বছরের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে ৷ এমনকি হোটেলে ঘর ভাড়া পাওয়াও দুস্কর হয়ে গিয়েছে ৷ ফলে নতুন হোটেল তৈরির জন্য উপত্যকার হোটেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসার কথা জানিয়েছেন তিনি ৷ এতে যেমন ভবিষ্যতে উপত্যকায় কর্মসংস্থান হবে ৷ তেমনি পর্যটকদের আরও বেশি করে টানা সম্ভব হবে ৷

মনোজ সিনহা জানান, এই সময় ডাল লেকে গড়ে পাঁচশো পর্যটক রোজ আসছেন ৷ আর প্রায় 50 টি শিকারা ডাল লেকে চলছে ৷ আগামী দিনে সংখ্যাটা আরও বাড়বে বলে জানিয়েছেন তিনি ৷ কাশ্মীরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান দেখার জন্য ভারত তো বটেই ৷ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ মুখিয়ে রয়েছে বলে এদিন দাবি করেন তিনি ৷ সেই সব পর্যটকদের কাশ্মীরে টানতে স্থানীয় মানুষজন এবং প্রশাসন মিলে নানা পরিকল্পনা তৈরি করবে এবং তা বাস্তবায়িত করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি ৷