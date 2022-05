নিয়ইউর্ক, 24 মে : প্রকাশিত হল টাইম ম্যাগাজিনের এবছরের 100 জন প্রভাবশালী ব্যক্তির তালিকা । 'দ্য হান্ড্রেড মোস্ট ইনফ্লুয়েন্সিয়াল পিপল অফ 2022'-এ (The 100 Most Influential People of 2022) এ বছরের দুনিয়ার তাবড় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন করুণা নন্দী ৷ টাইম ম্যাগাজিনের ‘শীর্ষ নেতৃত্ব’ বিভাগে জায়গা হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের মহিলা আইনজীবীর (Karuna Nundy features in TIME Magazine) ৷

করুণা নন্দী ৷ ছবি সৌজন্যে : টাইম

তাঁর সঙ্গেই ওই তালিকায় রয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং, আফ্রিকার প্রথম মহিলা রাষ্ট্রপতি সামিয়া সুলুহু হাসান প্রমুখ ৷

মেনকা গুরুস্বামীর লেখা করুণা নন্দীর প্রোফাইল ৷ ছবি সৌজন্যে : টাইম

ভোপালে জন্ম হলেও করুণা আদতে বাঙালি ৷ পেশার পাশাপাশি মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রেও তিনি সমান সচেষ্ট ৷ কর্মজীবনের প্রথম দিকে কিছুদিন সাংবাদিকতা করা করুণা নন্দী প্রথম প্রচারে আসেন 2013 নাগাদ, ধর্ষণ-বিরোধী বিলের খসড়া তৈরি করে ৷ 2012 সালের দিল্লি গণধর্ষণ মামলা সূত্রে তৈরি ওই বিলের খসড়া তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি ।

টাইম ম্যাগাজিনের ওয়েবসাইটে করুণা নন্দীর প্রোফাইল লিখেছেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামী ৷ তাতে তিনি লিখেছেন, ‘‘করুণা শুধু একজন আইনজীবী নন ৷ তিনি একজন মানবাধিকার কর্মীও ৷ যিনি সমাজে পরিবর্তন আনতে আদালতের ভিতরে এবং বাইরে, উভয়ক্ষেত্রেই দক্ষতার সঙ্গে, সাহসিকতার সঙ্গে আওয়াজ তুলছেন ৷’’

টাইম ম্যাগাজিন প্রকাশিত ওই তালিকায় জায়গা পেয়েছেন দেশের বিজনেস টাইকুন গৌতম আদানি, মানবাধিকার কর্মী খুররম পারভেজও ৷