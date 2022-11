বেঙ্গালুরু, 2 নভেম্বর: স্ত্রী নাকি নিয়মিত মারধর করেন ৷ এ থেকে রেহাই পেতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির শরণাপন্ন হলেন এক ব্যক্তি ৷ স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে সাহায্য চাইলেন পিএমও (Office of the Prime Minister) থেকে ৷ এমনকী তাঁর দাবি, স্ত্রী তাঁকে জীবননাশের হুমকিও দিয়েছেন (Karnataka man tweets to PMO seeking help) ৷

বেঙ্গালুরুতে থাকেন যদুনন্দন আচার্য ৷ তিনি সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে পিএমওতে তাঁর ক্ষোভের কথা জানিয়েছেন ৷ তাঁর টুইটটিতে তিনি বেঙ্গালুরু সিটি পুলিশ কমিশনার প্রতাপ রেড্ডি এবং কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী কিরণ রিজেজুকেও ট্যাগ করেছেন ৷

তিনি লিখেছেন, "কেউ আমায় সাহায্য করবেন ? যখন এই ঘটনা ঘটে তখন কেউ সাহায্য করেছেন না, কারণ আমি একজন পুরুষ ! আমার স্ত্রী আমাকে ছুরি দিয়ে আক্রমণ করেছেন ৷ একেই কি নারীশক্তি বলে ! যে শক্তির বিকাশ নিয়ে আপনারা উৎসাহিত বোধ করেন ? এর জন্য আমি কি তাঁর বিরুদ্ধে গার্হস্থ্য হিংসার (Domestic Violence) অভিযোগ আনতে পারব ? না !"

তিনি আরও জানিয়েছেন, তাঁর স্ত্রী ছুরি দিয়ে তাঁকে ক্ষতবিক্ষত করেন ৷ তাঁর হাত দিয়ে রক্ত ঝরছিল ৷ এই টুইটের প্রতিক্রিয়ায় বেঙ্গালুরু পুলিশ কমিশনার প্রতাপ রেড্ডি তাঁকে থানায় আসতে বলেন ৷ সেখানে তাঁর অভিযোগ দায়ের করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানান ৷