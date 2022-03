বেঙ্গালুরু, 15 মার্চ : আদালতের রায় সবাইকে মেনে চলার আর্জি জানালেন মুখ্যমন্ত্রী বাসবরাজ বোম্মাই ৷ পাশাপাশি হিজাব পরা নিয়ে কর্নাটক হাইকোর্টের রায় গ্রহণ করে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার আবেদন করলেন তিনি ৷ (Karnataka CM Basavaraj Bommai appeals everyone to abide by the HC verdict and maintain peace)

এদিন রায় ঘোষণার পর বাসবরাজ বলেন, "আমি সবেমাত্র সংবাদমাধ্যম থেকে কর্নাটক হাইকোর্টের রায় সম্পর্কে জানলাম ৷ আদালত ইউনিফর্ম নিয়ে একই মত দিয়েছে এবং জানিয়েছে হিজাব পরা বাধ্যতামূলক ধর্মীয় রীতি নয় ৷" তিনি সাংবাদিকদের জানান, এর সঙ্গে পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ জড়িয়ে রয়েছে এবং শিক্ষার থেকে গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু হতে পারে না ৷

সবাই যেন আদালতের রায় গ্রহণ করে সেই অনুযায়ী চলে, বার্তা দেন কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী ৷ সরকারের নির্দেশ প্রসঙ্গে বাসবরাজ বলেন, "আমরা (সরকার) যখন এই নির্দেশ কার্যকর করছি, তখন প্রত্যেককে তার সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে ৷ পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ থাকুক ৷" সমাজে শান্তি এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখাকে এই মুহূর্তে সবচেয়ে গুরুত্ব দিচ্ছেন বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী ৷ এখন সব সম্প্রদায়ের নেতা, সাধারণ মানুষ, অভিভাবক, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং পড়ুয়াদের কাছে তাঁর এটাই আবেদন ৷

মঙ্গলবার কর্নাটক হাইকোর্ট মুসলিম ছাত্রীদের হিজাব পরার আবেদন খারিজ করে দেয় ৷ প্রধান বিচারপতি ঋতুরাজ অবস্থির নেতৃত্বে বিচারপতি কৃষ্ণা এস দীক্ষিত এবং বিচারপতি জে এম খাজিকে নিয়ে গঠিত এই বেঞ্চ রায় ঘোষণা করে ৷ প্রধান বিচারপতি জানান, "ইসলাম ধর্মে হিজাব পরা বাধ্যতামূলক ধর্মীয় আচরণ নয় ৷" এ বছর 5 ফেব্রুয়ারি কর্নাটক সরকার যে নির্দেশ দিয়েছে, তাকেও সমর্থন করে আদালত ৷ দেশের সাম্য, অখণ্ডতা নষ্ট করতে পারে এমন কোনও পোশাক পরায় নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল বাসবরাজ বোম্মাইয়ের সরকার (Basavaraj Bommai) ৷

হাইকোর্টের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে, কালবুরাগী জেলা প্রশাসন সোমবার রাত 8টা থেকে আগামী 19 মার্চ সকাল 6টা পর্যন্ত 144 ধারা জারি করেছে । জেলার সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও আজ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । শিবমোগাতেও একই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । 21 মার্চ পর্যন্ত ওই জেলায় 144 ধারা বজায় থাকবে। শিবমোগা এসপি বিএম লক্ষ্মী প্রসাদ বলেন, "অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সামাল দিতে আট কোম্পানি কেএসআরএফ, ছয় কোম্পানি জেলা আর্মড রিজার্ভ, এক কোম্পানি ব়্যাফ মোতায়েন করা হয়েছে ।"

পুলিশ কমিশনার কমল পান্ত বলেন, "15 থেকে 21 মার্চ পর্যন্ত এক সপ্তাহের জন্য বেঙ্গালুরুর সর্বত্র যে কোনও ধরনের জমায়েত, আন্দোলন, বিক্ষোভ বা পাবলিক প্লেসে উদযাপন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে ।"

