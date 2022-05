লখনউ, 25 মে : এসপির নেতাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ভালো, এ কথা শোনা যায় ৷ আজ প্রবীণ কংগ্রেস নেতা কপিল সিবাল রাজ্যসভার সাংসদ পদের জন্য নির্দল প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন ৷ বৃহস্পতিবার তাঁর সঙ্গে ছিলেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব ৷ কংগ্রেস নেতা জানিয়েছেন, তিনি নির্দল প্রার্থী হিসেবে রাজ্যসভার সাংসদ পদে প্রার্থী হয়েছেন ৷ তবে তাঁকে সমর্থন করছে অখিলেশ যাদবের এসপি ৷

কপিল সিবাল কংগ্রেসের জি-23 গ্রুপের সদস্য ৷ রাজ্যসভায় উত্তরপ্রদেশের জন্য 11টি সাংসদ আসন বরাদ্দ ৷ আজ থেকে রাজ্যসভায় সাংসদ নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন জমা দেওয়া শুরু হল (Kapil Sibal files nomination for Rajya Sabha as Independent Candidate supported by Samajwadi Party in Lucknow) ৷

