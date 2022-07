মোরেনা (মধ্যপ্রদেশ), 11 জুলাই: দরিদ্র বাবা গিয়েছেন ছোট ছেলের মৃতদেহ নিয়ে যাওয়ার জন্য কম টাকায় গাড়ির খোঁজ করতে ৷ তাই মৃত ভাইয়ের নিথর দেহ আগলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তায় বসে রয়েছে বছর আটেকের একরত্তি শিশু ৷ শনিবার মধ্যপ্রদেশের মোরেনা জেলায় সাক্ষী রইল করুণ ঘটনার (8 years old boy sits with dead body of his younger brother at Morena in MP) ৷

মোরেনার আমবাহ তহসিলের বাদফরা গ্রামের বাসিন্দা পূজারাম জাটভ তাঁর দুই বছরের ছেলেকে নিয়ে এদিন জেলা হাসপাতালে আসেন ৷ রক্তাল্পতার সঙ্গে অন্যান্য রোগে ভুগতে থাকা শিশুটিকে অম্বা হাসপাতাল থেকে স্থানান্তরিত করা হয় ৷ এই অবস্থায় বড় ছেলে প্রেমকে (নাম পরিবর্তিত) সঙ্গে নিয়ে একটি অ্যাম্বুলেন্সে মোরেনার জেলা হাসপাতালে পৌঁছন জাটভ ৷ সেখানেই চিকিৎসা চলাকালীন ছোট ছেলের (রাজা) মৃত্যু হয় ৷ কিন্তু ততক্ষণে ফিরে গিয়েছে অ্যাম্বুলেন্স ৷

আরও পড়ুন : রাতভর চলল রাস্তা সারাইয়ের কাজ, যাত্রা শুরুর অপেক্ষায় অমরনাথের পুণ্যার্থীরা

এ বিষয়ে জাটভের বক্তব্য, ছোট ছেলের মৃতদেহ গ্রামে নিয়ে যেতে গাড়ির জন্য তিনি যখন হাসপাতালের চিকিৎসক ও কর্মীদের কাছে যান তখন তাঁকে বলা হয় হাসপাতালে কোনও সেবাযান নেই ৷ নিজে গাড়ি ভাড়া করে নিন ৷

পরে একটি অ্যাম্বুলেন্স চালক মৃতদেহ নিয়ে যাওয়ার জন্য দেড় হাজার টাকা চায় ৷ কিন্তু গরিব জাটভের পক্ষে সেই মুহূর্তে অত টাকা দেওয়া সম্ভব ছিল না ৷ হাসপাতাল চত্বরে কোনও গাড়ি না পেয়ে বছর আটেকের বড় ছেলেকে নেহেরু পার্কের সামনে রাস্তার ধারে বসিয়ে তার কোলে ছোট ছেলের দেহ রেখে কম টাকায় গাড়ির খোঁজ করতে বেরিয়ে পড়েন ৷

আরও পড়ুন : সালিশি সভার নিদান, জ্যান্ত জ্বালিয়ে মারা হল খুনে অভিযুক্তকে

আট বছরের বালক ছোট ভাইয়ের দেহ কোলে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তার ধারে অধীর আগ্রহে তার বাবার ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করছিল ৷ স্থানীয়রা জানান, কখনও সে কান্নাকাটি করছিল, আবার কখনও ভাইকে আদর করছিল ৷ এহেন ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যোগেন্দ্র সিং জাদৌন ঘটনাস্থলে পৌঁছে বালকের কোল থেকে তার ভাইয়ের দেহ তুলে নিয়ে জেলা হাসপাতালে যান ৷ কিছুক্ষণ পর জাটভ ঘটনাস্থলে পৌঁছলে একটি অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা হয় এবং শিশুটির দেহ বাদফরা গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয় ৷

জাটভ জানান, তাঁর তিন ছেলে ও এক মেয়ে ৷ যার মধ্যে মৃত শিশুটি কনিষ্ঠ সন্তান ৷ স্ত্রী তিন মাস আগে বাপের বাড়ি চলে যাওয়ায় তিনিই চার সন্তানকে দেখাশোনা করতেন ৷

আরও পড়ুন : বিয়ের 10 দিন পর পালিয়ে এল কিশোরী, হাজতে মা-মামা

এদিকে এই ঘটনায় রাজ্য সরকারের নিন্দায় সরব রাজ্য কংগ্রেস প্রধান তথা রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কমল নাথ(Kamal Nath slams MP CM)৷ তিনি একটি টুইটে লেখেন,"মোরেনায় একটি আট বছরের বালক তার ভাইয়ের দেহ নিয়ে বসেছিল ৷ তার বাবা শ্রী পূজারাম জাটভ ছেলের দেহ গ্রামে নিয়ে যেতে অ্যাম্বুলেন্সের জন্য অনুরোধ করেও তা পাননি ৷"

মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানকে উদ্দেশ্য করে তিনি লেখেন, "আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জানতে চাই কেন বারবার মধ্যপ্রদেশে এমন অ্যাম্বুলেন্স না-পাওয়ার ঘটনা ঘটছে ৷ কেন এদিন স্থানীয়দের প্রচেষ্টায় পুলিশকে অ্যাম্বুলেন্স পেতে হস্তক্ষেপ করতে হল ? কেন রাজ্যে অ্যাম্বুলেন্সের অভাব ?"

তিনি আরও অভিযোগ করে বলেন, "রাজ্যে যখন বিপুল সংখ্যক লোক অতিমারিতে মারা যাচ্ছিল তখনও মুখ্যমন্ত্রী মৃত্যুর সংখ্যা দমনে ব্যস্ত ছিলেন ৷ হাজার হাজার মানুষ চিকিৎসার অভাবে মারা গিয়েছে ৷ কিন্তু সেই সময়েও মুখ্যমন্ত্রী মানুষকে সাহায্য করার পরিবর্তে মৃত্যু ও রোগের পরিসংখ্যান লুকিয়ে রাখতে ব্যস্ত ছিলেন ৷"

আরও পড়ুন : গিরিখাতে উলটে গেল মহিলা যাত্রীবোঝাই বাস, মৃত 2