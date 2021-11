মুম্বই, 24 নভেম্বর : কলকাতায় আরও একটা বিমানবন্দর করতে চায় কেন্দ্রীয় সরকার ৷ তার জন্য জায়গা খোঁজার কাজ চলছে (union minister jyotiraditya scindia said government is searching to build second airport in kolkata) ৷ বুধবার মুম্বইয়ে এই কথা জানান অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া (Civil Aviation Minister Jyotiraditya Scindia) ৷ কেন্দ্রের এই উদ্যোগে অংশগ্রহণ করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছেও আবেদন জানিয়েছেন তিনি (Scindia urged West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee to come forward to participate in this project) ৷

এদিন ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সের বার্ষিক সম্মেলন ও বার্ষিক সাধারণ সভা ছিল (Annual Session and AGM of the Indian Chamber of Commerce) ৷ সেই অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালে মাধ্যমে অংশগ্রহণ করেন কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রী ৷ নিজের বক্তৃতার সময় তিনি এই বিষয়টি উল্লেখ করেন ৷ জানান, দেশের মেট্রো শহরগুলিতে নতুন বিমানবন্দর তৈরির দিকে নজর দিতে চাইছে কেন্দ্র ৷ সেই কারণেই কলকাতাতেও নতুন একটি বিমানবন্দর তৈরির পরিকল্পনা করা হয়েছে ৷

তিনি জানান, দেশের মেট্রো শহরের বিমানবন্দরগুলিতে যাত্রী সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, তাই নতুন বিমানবন্দর তৈরির প্রয়োজনীয়তা তৈরি হয়েছে ৷ দিল্লি ও মুম্বইয়ে নতুন বিমানবন্দরের ভবন তৈরির কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ কিন্তু কলকাতা-সহ অন্য রাজ্যগুলিতে জায়গা খুঁজে বের করা প্রয়োজন ৷

সিন্ধিয়া জানান, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছেন ৷ তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সংক্রান্ত সমস্যাগুলিও খতিয়ে দেখছেন ৷ কারণ, উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব ভারতের যোগাযোগের ক্ষেত্রে কৌশলগতভাবে যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ৷ তাই এই কাজে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে সামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি ৷

এছাড়া তিনি জানিয়েছেন, দেশের মেট্রো শহরগুলি ছাড়াও অন্য শহরগুলিকেও বিমান পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত করতে চায় কেন্দ্র ৷ এখন দেশে 136টি বিমানবন্দর রয়েছে ৷ 2025 সালের মধ্যে সেই সংখ্যা 225-এ নিয়ে যাওয়াই লক্ষ্য কেন্দ্রীয় সরকারের ৷ এই লক্ষ্যে এগিয়ে গেলে এই দশকেই ভারত উড়ান যোগাযোগে শীর্ষস্থানে চলে যাবে ৷

তাছাড়া করোনা অতিমারী পরিস্থিতি সমস্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা ঠিক রেখে আন্তর্জাতিক উড়ানের সংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া ৷ এই নিয়ে তিনি স্বাস্থ্যমন্ত্রকের সঙ্গে আলোচনা করবেন বলে জানিয়েছেন ৷

