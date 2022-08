নয়াদিল্লি, 27 অগস্ট: আজ দেশের 49তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নিলেন বিচারপতি উদয় উমেশ ললিত ৷ গতকালই অবসর নিয়েছেন বিচারপতি এনভি রামানা ৷ তিনি সুপ্রিম কোর্টের প্রবীণ বিচারপতি ইউ ইউ ললিতের নাম অনুমোদন করেন ৷ পরে তাতে সিলমোহর দেন রাষ্ট্রপতি ৷ শনিবার রাষ্ট্রপতি ভবনে নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর উপস্থিতিতে এই শপথবাক্য পাঠ (oath of Office) অনুষ্ঠান হয় (Justice Uday Umesh Lalit takes oath as Chief Justice of India at Rashtrapati Bhavan) ৷

