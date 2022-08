নয়াদিল্লি, 4 অগস্ট: বাচ্চার যৌনাঙ্গ অথবা তার দেহের অন্য কোনও অংশে 'যৌন দৃষ্টিভঙ্গি, যৌন মানসিকতা' নিয়ে স্পর্শ করলে তা 'যৌন নিগ্রহ'ই ৷ পকসো আইনের (Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act ) 7 নং ধারায় এই রায় দিয়েছিল বিচারপতি ইউইউ ললিতের নেতৃত্বে গঠিত বেঞ্চ ৷ দেশের আগামী প্রধান বিচারপতি হওয়ার কথা সেই যুগান্তকারী রায়ের নায়ক বিচারপতি ললিতের ৷ দেশের 48তম প্রধান বিচারপতি এনভি রামানার মেয়াদ শেষ হচ্ছে এ মাসেই ৷ 27 অগস্ট সেই আসনে বসবেন ব্যতিক্রমী ও নজিরবিহীন রায় দেওয়া সুপ্রিম কোর্টের পরবর্তী প্রবীণ বিচারপতি ইউইউ ললিত ৷ যাঁর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে তিন তালাক আইন (2017), পকসোর 'স্কিন-টু-স্কিন' (2019), কেরলে ট্রাভাঙ্কোরে শ্রী পদ্মনাভস্বামী মন্দির (2011) সম্পর্কিত ঐতিহাসিক রায় (Justice U U Lalit in line to become next CJI part of landmark judgements including triple talaq) ৷ বর্তমান প্রধান বিচারপতি এন ভি রামানা আজ তাঁর উত্তরাধিকারীর নাম ঘোষণা করে বিচারপতি ললিতের নামই জানিয়ে দিলেন ৷

তিন তালাক

মুখে 'তালাক' বললেই ডিভোর্স ৷ আলাদা হয়ে গেলেন স্বামী-স্ত্রী ৷ একে অপরাধ হিসেবে গণ্য করেছিল দেশের সর্বোচ্চ আদালত ৷ 2017-র অগস্টে পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চের মধ্যে 3 জন 'তিন তালাক'-এর (triple talaq) মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদকে 'অবৈধ' এবং 'অসাংবিধানিক' বলে ঘোষণা করেন ৷ দেশের প্রধান বিচারপতি জেএস খেকর এবং বিচারপতি এস আবদুল নজির এই বিচারকে ছ'মাসের জন্য স্থগিত রেখে কেন্দ্রকে তিন তালাক-বিরোধী আইন প্রণয়নের নির্দেশ দেন ৷ অন্যদিকে বিচারপতি কুরিয়ান জোসেফ, বিচারপতি আরএফ নারিমান এবং বিচারপতি ইউইউ ললিত এই পদ্ধতিকে সরাসরি সংবিধান লঙ্ঘন (practice as violative of the Constitution) বলে উল্লেখ করেন ৷

স্কিন-টু-স্কিন

2021-এর 15 জানুয়ারি ৷ বম্বে হাইকোর্টের বিচারপতি পুষ্পা গানেদিওয়ালা 50 বছর বয়সি এক ব্যক্তিকে পকসো মামলায় বেকসুর খালাসের নির্দেশ দেন ৷ একটি পাঁচ বছরের মেয়ের হাত ধরা এবং তাঁর সঙ্গেই আরও কয়েকটি অশালীন আচরণ করে এই ব্যক্তি ৷ এগুলি পকসো আইনে যৌন নিগ্রহের আওতায় পড়ে না, জানিয়েছিলেন বিচারপতি ৷ আদালত জানিয়েছিল, ত্বকের ছোঁয়া না লাগলে, সেটা 'যৌন নিগ্রহ' নয় ৷ বাচ্চাদের যৌন হেনস্থা সম্পর্কিত দু'টি মামলায় 'ত্বকের সঙ্গে ত্বকের সংস্পর্শ' নিয়ে বিতর্কিত রায় দিয়েছিল বোম্বে হাইকোর্ট ৷

ওই বছর এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে দেশের সর্বোচ্চ আদালতে মামলা দায়ের করা হয় ৷ একুশের 21 নভেম্বর বিচারপতি ললিতের নেতৃত্বে গঠিত বেঞ্চ জানায়,"যৌন নিগ্রহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক যৌন ইচ্ছা, ত্বকের সঙ্গে ত্বকের ছোঁয়া নয় ৷" সেই রায়কে খারিজ করে পকসো আইনে যুগান্তকারী রায় দেয় শীর্ষ আদালত ৷ তাতে শুধুমাত্র 'ত্বকের সঙ্গে ত্বকের ছোঁয়া' নয়, অভিযুক্তের যৌন ইচ্ছাকেই অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ললিত ৷

আরও পড়ুন: বিচারের পথ সামাজিক মুক্তির অন্যতম উপায়, মন্তব্য প্রধান বিচারপতির

1957 সালের 9 নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন ইউ ইউ ললিত ৷ 1983 সালের জুন মাসে আইনজীবী হিসেবে পথ চলা শুরু ৷ বম্বে হাইকোর্টেই আইনজীবী হিসেবে কাজ করছিলেন 1985-র ডিসেম্বর পর্যন্ত ৷ পরের বছর, 1986-র জানুয়ারিতে দিল্লি চলে যান ললিত ৷ 2004-এর এপ্রিলে তাঁকে সিনিয়র অ্যাডভোকেট হিসেবে স্বীকৃতি দেয় সর্বোচ্চ আদালত ৷ 2জি স্পেকট্রাম মামলায় তাঁকে বিশেষ সরকারি কৌঁসুলী হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল ৷