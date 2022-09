আমেদাবাদ, 17 অগস্ট: আমেদাবাদ, 17 অগস্ট: গুজরাতের বিধানসভা নির্বাচনের (Gujrat Assembly Election) আগে বড় ধাক্কা খেল কংগ্রেস । দলের রাজ্য শাখার কার্যনির্বাহী সভাপতি তথা বিধায়ক জিগনেশ মেওয়ানিকে (Jignesh Mevani) 6 মাসের কারাবাসের সাজা দিল আমেদাবাদের একটি আদালত (Jignesh Mevani and others convicted in 2016 case) । 2016 সালের একটি মামলায় জিগনেশ-সহ মোট 20 জনকে সাজা শুনিয়েছেন বিচারক পিএন গোস্বামী । কারাবাসের পাশাপাশি জরিমানাও দিতে হবে জিগনেশদের (Jignesh Mevani)। তবে সাজা কার্যকর হবে 17 অক্টোবরের পর । এর মাঝে সাজার বিরুদ্ধে আবেদন জানাবার সুযোগ রয়েছে জিগনেশদের কাছে ।

আম্বেদকর বিশ্ববিদ্যালয়ের (Ahmedabad University ) নাম বদলকে কেন্দ্র করে 2016 সালে ব্যাপক অশান্তি ছড়িয়ে পড়ে । সে সময় বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ভাঙচুর চলে । পাশাপাশি পথ অবরোধ থেকে শুরু করে আরও বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটে । এই বিষয় নিয়ে তিনটি আলাদা আলাদা মামলার শুনানি করেন বিচারক । তাতে 6 মাসের কারাবাসের পাশাপাশি জরিমানাও করা হয় জিগনেশ-সহ বাকিদের । প্রথম মামলার জন্য 500 এবং পরের দুটি মামলায় 100 টাকা করে জরিমানা দিতে হবে এই 20 জনকে ।

গোলমালের পর একাধিক ধারায় এফআইআর দায়ের হয়। এর মধ্যে ভারতীয় দণ্ডবিধির (Indian Penal Code) 143 ধারা অনুযায়ী অবৈধভাবে জমায়েত করা থেকে শুরু করে 147 ধারা অনুযায়ী দাঙ্গা ছড়ানোর মতো ধারা ছিল । দীর্ঘ বিচারপর্ব শেষে সাজা ঘোষণা করল আদালত । এর মধ্যে 2017 সালে কংগ্রেস সমর্থিত নির্দল প্রার্থী হিসেবে বিধানসভা নির্বাচনে জেতেন জিগনেশ । পরে তাঁকে দলের বড় দায়িত্বে নিয়ে আসে কংগ্রেস ।