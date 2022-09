কুলগাম, 27 সেপ্টেম্বর: নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে নিকেশ জঙ্গি ৷ সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ কাশ্মীরের কুলগাম জেলার ভেস বাতপোরায় ৷ ওই জঙ্গির নাম আবু হুররারাহ ৷ জইশ-ই-মহম্মদের সদস্য ওই জঙ্গি পাকিস্তানের বাসিন্দা বলে জানিয়েছে জম্মু এবং কাশ্মীর পুলিশ ৷ একটি একে সিরিজ রাইফেল, একটি পিস্তল, একাধিক গ্রেনেড এবং অন্য বিস্ফোরক পদার্থ ওই জঙ্গির কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছে বলে জানিয়েছেন কাশ্মীরের এডিজিপি ৷ এনকাউন্টারে দু'জন নাগরিক এবং এক আধিকারিকও জখম হয়েছেন (JeM linked Pak terrorist killed in the encounter in Kulgam of South Kashmir) ৷

কুলগামের ওয়েলসবাতাপুরা গ্রামে (Welsbatapura village, Kulgam District) কয়েকজন অজ্ঞাতপরিচয় জঙ্গি আছে, এই খবর পাওয়ার পরে ভারতীয় সেনা, জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ এবং সিআরপিএফের যৌথ বাহিনী জায়গাটি ঘিরে ফেলে ৷ সোমবার দুপুর পৌনে 2 টো নাগাদ শুরু হয় অভিযান ৷ শ্রীনগরে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের জনসংযোগ আধিকারিক একটি বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, "নিরাপত্তাবাহিনী গ্রামের সন্দেহজনক বাড়িগুলি ঘিরে ফেলে ৷ কোনও একটি বাড়িতে একজন কি দু'জন জঙ্গি লুকিয়ে আছে ৷ তাই তড়িঘড়ি ওই বাড়িগুলি থেকে সাধারণ মানুষকে নিরাপদ স্থানে বের করে আনা হয় ৷"

এর আগে তল্লাশি অভিযানে দেখা গিয়েছে, জঙ্গিরা নাগরিকদের লক্ষ্য করে প্রকাশ্যে এলোপাথাড়ি গুলি করেছে ৷ এই অবস্থায় নাগরিকদের জীবনও ঝুঁকিতে রয়েছে ৷ তাঁদের সুরক্ষার কথা চিন্তা করে বাহিনী গ্রামবাসীদের দ্রুত বের করে আনে ৷ পাশাপাশি জঙ্গিদের উদ্দেশ্যে গুলি চালাতে থাকে ৷

বিবৃতিতে আরও জানানো হয়েছে, নাগরিকদের উদ্ধার করার জন্য এবং যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বের করে আনার সময় এক পুলিশ আধিকারিকের গায়ে গুলি লাগে ৷ তাঁকে শ্রীনগরের 92 বেস হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে ৷ এর মধ্যে জঙ্গিরাও গ্রেনেড ছুড়তে থাকে ৷ তাতে দু'জন নাগরিকের গায়েও স্প্লিনটার লেগেছে ৷ জখম দু'জনের মধ্যে একজনকে 92 বেস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷