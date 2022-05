শ্রীনগর, 22 মে : মারা গিয়েছেন 10 জন শ্রমিক ৷ মৃতদের পরিবারপিছু 16 লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের ঘোষণা করা হল ৷ বৃহস্পতিবার, 19 মে রাতে রামবান জেলায় জম্মু-কাশ্মীর জাতীয় সড়কে নির্মীয়মান টানেলে ধস নেমে চাপা পড়েন শ্রমিকেরা ৷ সেদিনই একজন শ্রমিক প্রাণ হারান ৷ এরপর শনিবার উদ্ধারকার্যে নেমে বাকিদের মৃতদেহ মেলে ৷ এর মধ্যে পাঁচজন পশ্চিমবঙ্গের, জম্মু-কাশ্মীরের দু'জন, নেপালেরও দু'জন এবং অসমের একজন শ্রমিক রয়েছেন ৷ এত গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছেন লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা (Jammu-Kashmir Tunnel Incident died compensation Rs 16 Lakh announced by Construction Company) ৷

রামবানের ডেপুটি কমিশনারের (Deputy Commissioner, Ramban) অফিস থেকে একটি টুইট করে জানানো হয়েছে, "মাননীয় লেফটেন্যান্ট গভর্নর শ্রীমনোজ সিনহা নির্মাণকারী কোম্পানিকে প্রত্যেক মৃতের পরিবারপিছু 15 লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন ৷ এনএইচ44-এ এই দুর্ঘটনাটি ঘটে ৷ মাননীয় গভর্নর তাঁর ত্রাণতহবিল থেকে 1 লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা জানিয়েছেন ৷"

আরও পড়ুন : Dhupguri Workers Died : জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক ধসে ধূপগুড়ির নিখোঁজ 5 শ্রমিকেরই মৃত্যু

জম্মুর রামবানে খুনি নালায় ধসের ঘটনায় নিখোঁজ জলপাইগুড়ির 5 যুবকের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানিয়েছেন জম্মু কাশ্মীর সরকার ৷ যার মধ্যে ধূপগুড়ি ব্লকের পশ্চিম মল্লিকপাড়া এলাকার 2 জন এবং গধেয়ার কুঠি গ্রাম পঞ্চায়েতের চরচরাবাড়ি এলাকার 3 জনের নিখোঁজ হওয়ার খবর মেলে ৷ শনিবার সন্ধে নাগাদ জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনের কাছে জম্মু-কাশ্মীর সরকারের রামবান ডেপুটি কমিশনারের দফতর থেকে একটি চিঠি এসে পৌঁছয় । তাতে ধূপগুড়ি ব্লকের নিখোঁজ 5 জনেরই মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করা হয়েছে (5 missing Bengal workers in Srinagar landslide are all dead) ৷ মৃত শ্রমিকদের নাম-যাদব রায়, গৌতম রায়, সুধীর রায়, দীপক রায় এবং পরিমল রায় ৷ শীঘ্রই মৃত শ্রমিকদের দেহ এরাজ্যে নিয়ে আসার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে ৷ রামবান ডেপুটি কমিশনারের দফতর থেকে পাঠানো চিঠিতে সেই বিষয়টিরও উল্লেখ রয়েছে ৷