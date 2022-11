হাওড়া, 8 নভেম্বর: মুর্শিদাবাদের পর এবার হাওড়া । সোমবার জম্মু-কাশ্মীরের জম্মু ডিভিশনের অন্তর্গত রামবান থানার পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয় এক জঙ্গি, জানিয়েছে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ ৷ ঘটনাচক্রে সে হাওড়ার সাঁকরাইল এলাকার বাসিন্দা । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জঙ্গির নাম আমিরুদ্দিন খান ৷ তার বাবা মোস্তাফা খান ৷ আমিরুদ্দিন খানের কাছ থেকে একটি চিনা গ্রেনেড উদ্ধার করা হয়েছে (Al Qaeda terror group was arrested from Ramban district of Jammu division) ।

জানা গিয়েছে, ধৃত জঙ্গির বিরুদ্ধে 376/2022 নম্বরের একটি এফআইআর করা হয়েছে । ভারতীয় অস্ত্র আইনের 7/25, 4 নম্বর ধারায় বিস্ফোরক আইন এবং ইউএপিএ আইনের অধীনে রামবান থানাতে মামলাটি নথিভুক্ত করা হয়েছে । ধৃত ওই জঙ্গিকে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে ৷ তদন্ত শুরু করেছে রামবান থানার পুলিশ ।

আরও পড়ুন: তিলোত্তমার গর্ব রবীন্দ্র সরোবর এখন ডেঙ্গির 'আঁতুড়ঘর'!