হায়দরাবাদ, 22 মার্চ : গ্রামীণ ভারতের প্রায় 47 শতাংশ ঘরে জল জীবন মিশনের আওতায় ট্যাপ কল পৌঁছে গিয়েছে ৷ রাজ্যসভায় জল জীবন মিশনের পরিসংখ্যান সংক্রান্ত প্রশ্নে জবাবে এমনটাই জানিয়েছেন জলশক্তি মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী প্রহ্লাদ সিং প্যাটেল ৷ আড়াই বছরে এই সংখ্যাটা 17 শতাংশ থেকে বেড়ে 47 শতাংশে দাঁড়িয়েছে ৷ অর্থাৎ, গ্রামীণ ভারতের 18.93 কোটি ঘরের মধ্যে 9.16 কোটি ঘরে জল জীবন মিশন প্রকল্পের আওতায় ট্যাপ কল পৌঁছে গিয়েছে (47 per cent of Rural Family Benefited Under Jal Jeevan Mission) ৷

প্রহ্লাদ সিং প্যাটেল রাজ্যসভায় তাঁর বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, "2019 সাল থেকে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলির সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে জল জীবন মিশন প্রকল্পের আওতায় গ্রামীণ ভারতের প্রত্যেকটি বাড়িতে পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে দিচ্ছে ৷ 2024 সালের মধ্যে গ্রামীণ অঞ্চলের প্রত্যেক বাড়িতে এই পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়াই লক্ষ্য সরকারের ৷ প্রতিটি ঘরে দৈনিক 55 লিটার পানীয় জল ট্যাপ কলের মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে ৷ আর সেটা রোজ এবং দীর্ঘ সময়ের জন্য সরবরাহ করা হবে ৷"

জল জীবন মিশনে প্রত্যেক ঘরে জল পৌঁছে দিতে কেন্দ্র প্রকল্পের 58 শতাংশ টাকা দেবে ৷ বাকি 42 শতাংশ টাকা সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলিকে দিতে হবে ৷ অর্থাৎ, প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ 3.60 লক্ষ কোটি টাকার মধ্যে কেন্দ্র 2.08 লক্ষ কোটি টাকা খরচ করবে ৷ এছাড়াও রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে কেন্দ্র 8 লক্ষ কোটি টাকা খরচ করবে পরিকাঠামো উন্নয়নে ৷ অর্থাৎ, জল সরবরাহ এবং পরিশোধন ব্যবস্থা উন্নত করতে এই বিপুল টাকা খরচ করা হবে ৷

2011 সালের জনগণনা অনুযায়ী, ভারতের জনসংখ্যার 69 শতাংশ অর্থাৎ, 1.21 বিলিয়ন মানুষ গ্রামীণ এলাকায় বসবাস করেন ৷ সেখানে দেশের 18.93 কোটি গ্রামীণ পরিবারের মধ্যে মাত্র 3.23 কোটি পরিবারে 2019 সাল পর্যন্ত ট্যাপ কলের মাধ্যমে পরিশ্রুত পানীয়জল পৌঁছাত ৷ আর 2019 সালে জল জীবন মিশন প্রকল্প চালুর পর আরও 5.93 কোটি পরিবারে পরিশ্রুত পানীয়জল ট্যাপ কলের মাধ্যমে পৌঁছে গিয়েছে (Last Two and a Half Year Nearly 6 Crore Rural Households Gets Tap Water) ৷