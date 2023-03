নয়াদিল্লি, 23 মার্চ: সিবিআই তদন্তের দাবি জানালেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ ৷ সিবিআইকে চিঠি লিখে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহের বিরুদ্ধে তদন্তের আবেদন জানিয়েছেন এই প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ৷ বিজেপির শীর্ষ নেতা শাহ নির্বাচনী প্রচারে মেঘালয়ে গিয়েছিলেন ৷ সেখানে 17 ফেব্রুয়ারি তিনি মেঘালয়ের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তোলেন ৷ মেঘালয়ে সাংমার সরকার দুর্নীতিতে জড়িত বলে প্রচারে দাবি করেন তিনি ৷ আর এ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ ৷ এদিকে 2023 সালের নির্বাচনের পর মেঘালয়ে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন সেই কনরাড সাংমা ৷ আর তাঁর সরকারকে সমর্থন জানিয়েছে বিজেপি ৷

তাঁর বক্তব্য, শাহ যখন কনরাড রমেশের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই এ বিষয়ে অনেক কিছু জানেনে ৷ তাঁর কাছে তথ্য আছে ৷ তাই সিবিআই এর তদন্ত করুক এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহকে জিজ্ঞাসাবাদ করুক (Jairam Ramesh asks Director of CBI to question the Home Minister Amit Shah over Conrad Sangma) ৷

সিবিআইকে চিঠিতে জয়রাম রমেশ আরও জানান, "17 ফেব্রুয়ারি একটি জনসভায় শ্রীঅমিত শাহ বলেছেন, মেঘালয়ের সরকার দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার ৷ শ্রীঅমিত শাহ দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ৷ তাই তাঁর পক্ষে এ বিষয়ে জানা সম্ভব ৷ তাই তাঁর কাছে নিশ্চয়ই দুর্নীতি সংক্রান্ত তথ্য আছে, যার জন্য তিনি এই সারমর্মে পৌঁছেছেন ৷ তিনি বিজেপির প্রাক্তন সভাপতিও ৷ তিনি মেঘালয় সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির যে অভিযোগ তুলেছেন, তার সপক্ষে কোনও তথ্য দিতে পারেননি ৷ এর কোনও ব্যাখ্যা নেই ৷ কিন্তু জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে আমি আপনাদের কাছে আর্জি জানাব, অমিত শাহকে সমন পাঠান ৷ মেঘালয় সরকারের দুর্নীতির পক্ষে যে সব তথ্য তাঁর কাছে আছে, তা তিনি সিবিআইকে দিন ৷"

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এই বার্তার পিছনে তাঁর দল বা অন্য কোনও সংগঠনের চাপ আছে কি না, তাও খতিয়ে দেখার আবেদন জানান প্রবীণ কংগ্রেস নেতা ৷ বিধানসভা নির্বাচনের আগে মেঘালয় সরকারকে দুর্নীতিগ্রস্ত বলে অভিযোগ করেছেন অমিত শাহ ৷ 2023 সালের নির্বাচনের পরে সেই মেঘালয় সরকারে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন ন্যাশনাল পিপলস পার্টির প্রধান কনরাড সাংমাই (National People's Party) ৷ আর তাঁকে সমর্থন করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি, যার অন্যতম শীর্ষ নেতা অমিত শাহ ৷ এই প্রশ্নটিও তুলেছেন জয়রাম ৷

