শ্রীহরিকোটা, 26 মার্চ: 36টি কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠাল ইসরো ৷ রবিবার সকাল 9টায় অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটায় সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টার থেকে 36টি কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করে ইসরো ৷ ব্রিটেনের ওয়ানওয়েব গ্রুপ কোম্পানির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে ৷ সেই চুক্তির দ্বিতীয় পর্বে আজ এই স্যাটেলাইটগুলির উৎক্ষেপণ হল (Indian Space Research Organisation (ISRO) launched the second batch of 36 satellites) ৷ শ্রীহরিকোটায় এই স্পেস সেন্টারটি চেন্নাই থেকে 130 কিমি দূরে ৷ 36টি স্যাটেলাইট নিয়ে আকাশে পাড়ি দিয়েছে লঞ্চ ভেহিকল মার্ক-III (LVM3-M3) ৷

ইসরোর নিউস্পেস ইন্ডিয়া লিমিটেড নেটওয়ার্ক অ্যাকসেস অ্যাসোসিয়েটস লিমিটেডের (ব্রিটেন, ওয়ান ওয়েব গ্রুপ কোম্পানি) সঙ্গে 72টি স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন (ISRO's NewSpace India Ltd had signed an agreement with Network Access Associates Ltd, United Kingdom, OneWeb Group Company) ৷ গত 23 অক্টোবর ইসরো 36টি স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করে ৷ এই কৃত্রিম উপগ্রহগুলি লো আর্থ অরবিটে (Low Earth Orbit, LEO) উৎক্ষেপণ করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷

নিউস্পেস ইসরোর বাণিজ্যিক সংস্থা ৷ অন্যদিকে ওয়ানওয়েব গ্লোবাল কমিউনিকেশন সংস্থা ৷ এরা সরকার এবং বাণিজ্যিক- দু'ভাবেই কাজ করে ৷ ওয়ানওয়েবের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আজকের এই উৎক্ষেপণের ফলে কক্ষপথে 616 টি স্যাটেলাইট পৌঁছল ৷ এবছরের শেষদিকে দুনিয়া জুড়ে যোগাযোগা পরিষেবার জন্য এটি যথেষ্ট ৷

26 মার্চের এই মিশনের জন্য ইসরো 43.5 মিটার লম্বা একটি রকেটের বন্দোবস্ত করেছিল ৷ ফার্স্ট জেনারেশনের 36টি স্যাটেলাইটের ওজন 5 হাজার 805 কেজি ৷ এগুলিকে 87.4 ডিগ্রিতে 450 কিমি বৃত্তাকার কক্ষপথে পাঠানো হবে ৷ ইসরোর লঞ্চ ভেহিকল এলভিএম3-র মাধ্যমে স্যাটেলাইটগুলি উৎক্ষেপণ করা হয়েছে ৷ এই উৎক্ষেপণের পর টুইট করেছে ওয়ানওয়েব ৷ সংস্থাটি লিখেছে, "ইসরোয় আমাদের সহকর্মীদের ধন্য়বাদ ৷ আমরা পেরেছি ৷ আমরা সফলভাবে উৎক্ষেপণ করতে পেরেছি ৷ এই মিশন সম্পর্কে আরও জানতে আমাদের আপডেট ফলো করুন ৷"

