বেঙ্গালুরু, 15 মার্চ : ইসরো লঞ্চ ভেহিক্যাল এসএসএলভি-র সলিড বুস্টার স্টেজ (এসএস1)-এর সফল উৎক্ষেপণ করা হল (newly developed solid booster stage SS1 for the new launch vehicle of ISRO) ৷ সোমবার অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টারে (Satish Dhawan Space Centre in Andhra Pradesh) এই সফল উৎক্ষেপন হয়েছে ৷ গোটা বিষয়টি ইসরোর চেয়ারম্যান সোমনাথের তত্ত্বাবধানে ৷

ইসরো এই নিয়ে একটি বিবৃতি দিয়েছে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে, এই উৎক্ষেপণের জন্য যে যে প্যারামিটারগুলো দেখা দরকার ছিল, সব ঠিকমতো পাওয়া গিয়েছে ৷ এতে বেশ কিছু নতুন প্রযুক্তি রয়েছে ৷ এর আগে এসএসএলভি-তে ব্যবহারের জন্য এসএস2 ও এসএস3-এর উৎক্ষেপণ আগেই করা হয়েছে ৷ আগামী মে মাসে এসএসএলভি-ডি1 এর উৎক্ষেপণ রয়েছে ৷ এই এই বুস্টার স্টেজগুলি কাজ করবে ৷

ইসরো ভারতীয় মহাকাশ বাণিজ্যে একটি সস্তা বিদেশি স্যাটেলাইট কক্ষপথে উৎক্ষেপণ করতে চায় । ছোট রকেট-সহ ছোট উপগ্রহ ব্যবহারের খরচ নিশ্চিত করার জন্য এসএসএলভি-কে কমানো হয়েছে । এটি 500 কেজি পর্যন্ত ওজনের স্যাটেলাইটকে কক্ষপথে নিয়ে যেতে পারে ।

