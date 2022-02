কলকাতা, 8 ফেব্রুয়ারি : উত্তরপ্রদেশে বিধানসভা নির্বাচনের (Uttar Pradesh Assembly Election 2022) প্রথম দফার প্রচারে আজ মঙ্গলবার ছিল শেষদিন ৷ এদিন লখনউতে সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো অখিলেশ যাদবের (Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav) সঙ্গে একটি ‘প্রেস বার্তা’-য় অংশ নেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (TMC Chairperson Mamata Banerjee) ৷ এখানেই শেষ নয় ৷ এদিন মমতা নিজেই জানিয়েছেন, তিনি আবার উত্তরপ্রদেশে ভোট প্রচারে অংশ নেবেন ৷ তখন তিনি যাবেন বারাণসীতে ৷ যে বারাণসীর সাংসদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Prime Minister Narendra Modi) ৷

এদিনের প্রচার থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা ভোটে লড়াই না করলেও 2024-এর লোকসভা নির্বাচনকে মাথায় রেখে জমি প্রস্তুত করছেন । সেই কারণেই আগামী 3 মার্চ প্রধানমন্ত্রীর নিজের কেন্দ্র বারাণসীতে বিজেপির বিরুদ্ধে প্রচারে নামছেন তিনি (Mamata Will Campaign at Varanasi on Next March 3) । তার আগে আগামী 2 মার্চ বারাণসীতে কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের পুজো দেবেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ৷ গঙ্গা আরতিতেও উপস্থিত থাকবেন ৷ তারপর আগামী 3 মার্চ বারাণসীতে অখিলেশের সঙ্গে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলন করবেন তৃণমূল নেত্রী (Mamata-Akhilesh will meet the press at Varanasi) ।

এই মুহূর্তে উত্তরপ্রদেশের ভোটের দিকেই তাকিয়ে গোটা দেশ । আর সেই রাজ্যের দিকেই পাখির চোখ করে এগোচ্ছেন মমতা । উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা ভোটে অখিলেশের পাশে থাকলেও 2024-এ সেখানে তৃণমূল যে প্রার্থী দেবে, তা আগেই ঘোষণা করেছেন মমতা । তাই এক ঢিলে মোদি এবং যোগীকে চ্যালেঞ্জ জানাতে শেষ ধাপে যোগীর রাজ্যে আবার যাবেন তিনি ।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সফরকে কেন্দ্র করে রাজ্যের রাজনৈতিক মহল কিন্তু এখনই কোনও বড় আশা করছে না। রাজনৈতিক বিশ্লেষক তথা প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ অমল মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘‘এখনই উত্তরপ্রদেশ নিয়ে কোনও মন্তব্য করা ঠিক হবে না । একটা সাধারণ মানুষও বলে দেবে উত্তরপ্রদেশে তৃণমূল কংগ্রেস কিচ্ছু করতে পারবে না । কিন্তু একুশে বিধানসভা নির্বাচনে ভাল ফল করার পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গোটা দেশে নিজের সংগঠনের বিস্তার করতে চান । আর সেই কাজে সফল হতে গেলে উত্তরপ্রদেশেও নিজেদের শক্তি বাড়াতে হবে, সে কথা ভালভাবেই জানেন তিনি । আর তাই যোগীরাজ্যে 24-কে পাখির চোখ করছেন মমতা ।’’ কিন্তু তাতে যে তিনি (মমতা) সফল হবেন, তা এখনই বলে দেওয়া সম্ভব নয় বলে তাঁর মত ৷

একই ভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক রাজীব রায় বলেন, ‘‘সর্বভারতীয় দলগুলি এভাবেই বছরের পর বছর নিজের শক্তি বাড়ানোর ভাবনা নিয়ে অন্য রাজ্যে যায় । কিন্তু তৃণমূলের মত আঞ্চলিক শক্তি যদি অন্য কোনও রাজ্যে শক্তিশালী সংগঠন তৈরি করতে পারে, সেটাই বড় সাফল্য বলে ধরা হবে ।’’