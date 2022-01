নয়াদিল্লি, 26 জানুয়ারি: পদ্মভূষণ পাওয়া নিয়ে জয়রাম রমেশ (Jairam Ramesh takes a jibe at Ghulam Nabi Azad) নিশানা করেছিলেন কংগ্রেসের শীর্ষ নেতা গুলাম নবি আজাদকে ৷ তবে এবার আজাদের পাশে দাঁড়িয়ে দলকে বিঁধলেন দলের অপর শীর্ষ নেতা কপিল সিবাল (Kapil Sibal on Padma award to Ghulam Nabi Azad) ৷ এতে আরও বেশি করে প্রকট হয়ে উঠল কংগ্রেসের অন্তর্কলহ ৷

যে 23 জন বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস নেতা দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে সংগঠনকে ঢেলে সাজানোর দাবি জানিয়েছিলেন, সেই দলে ছিলেন গুলাম নবি আজাদ ৷ এবছর সাধারণতন্ত্র দিবসে পদ্মপ্রাপকদের তালিকায় তাঁর নাম ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ জনজীবনে অবদান রাখার জন্য তাঁকে দেশের তৃতীয় বৃহত্তম নাগরিক সম্মান পদ্মভূষণ দিচ্ছে কেন্দ্র ৷ সে জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে টুইট করেছেন বিক্ষুব্ধ জি-23-র অপর সদস্য কপিল সিবাল ৷ তিনি লিখেছেন, "গুলাম নবি আজাদকে পদ্মভূষণ দেওয়া হচ্ছে ৷ অভিনন্দন ভাইজান ৷ জনজীবনে তাঁর অবদানের জন্য দেশ যখন তাঁকে স্বীকৃতি দিল, তখন আর কংগ্রেসের তাঁর পরিষেবার প্রয়োজন নেই, এটাই হাস্যকর বিষয় (Ironic that Congress doesn't need his services)৷"

জি-23-র অপর নেতা শশী থারুরও অভিনন্দন জানিয়েছেন আজাদকে ৷ তিনি লিখেছেন, "পদ্মভূষণ পাওয়ার জন্য গুলাম নবি আজাদকে উষ্ণ অভিনন্দন ৷ বিপক্ষ সরকারে থাকলেও একজনের জনসেবা স্বীকৃতি পেলে তা খুবই ভালো বিষয় ৷"

তবে কংগ্রেসের অপর শীর্ষ নেতা জয়রাম রমেশ রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের পদ্ম প্রত্যাখ্যানকে স্বাগত জানাতে গিয়ে ইঙ্গিতে বিঁধেছিলেন গুলাম নবি আজাদকে ৷ রমেশ লেখেন, "একদম সঠিক কাজ করেছেন ৷ তিনি আজাদ থাকতে চেয়েছেন, গোলাম নন ৷"

রাজনৈতিক মহলের ব্যাখ্যা, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে প্রশংসা করার পাশাপাশি গুলাম নবি আজাদকে পদ্মগ্রহণের জন্য বিঁধতে চেয়েই বাছাই করা শব্দচয়ন করেছেন জয়রাম রমেশ (Jairam Ramesh welcomes Buddhadeb Bhattacharya's decision) ৷

