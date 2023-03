হায়দরাবাদ, 9 মার্চ: আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হল রামোজি ফিল্ম সিটিতে ৷ ধুমধাম আয়োজন ছিল দিনভর ৷ মজা, উত্তেজনায় ভরপুর এই অনুষ্ঠানে সংস্থার মহিলা কর্মীরা তাঁদের শিল্পকীর্তি তুলে ধরলেন নানাভাবে ৷ 2023 সালের নারী দিবসের থিম 'ডিজিট অল- ইনোভেশন অ্যান্ড টেকনোলজি ফর জেন্ডার ইকুয়ালিটি' (Digit All- Innovation and Technology for Gender Equality) ৷ সাম্যের বার্তাই ছিল মূল কথা ৷ আরএফসিতে নারী দিবসের এই জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন আইএস আধিকারিক স্মিতা সবরওয়াল ৷ এছাড়া সম্মানীয় অতিথি হিসেবে ছিলেন মহিলাকেন্দ্রিক ম্যাগাজিন 'ভূমিকা'র সম্পাদক কোন্দাভিতি সত্যবতী ৷ সংস্থার পক্ষ থেকে রামোজি ফিল্ম সিটির এমডি বিজয়েশ্বরী এবং ইটিভি ভারতের ডিরেক্টর বৃহতী চেরুকুরিও উপস্থিত ছিলেন (RFC MD Vijayeshwari and ETV Bharat Director Brihati) ৷ প্রদীপ জ্বালানোর মধ্যে দিয়ে নারী দিবসের অনুষ্ঠানের সূচনা হয় ৷ ফিল্মসিটির এমডি বিজয়েশ্বরী এবং ইটিভি ভারতের ডিরেক্টর বৃহতী, দু'জনে প্রধান অতিথি স্মিতা সবরওয়ালকে এবং কোন্দাভিতি সত্যবতীকে সংবর্ধনা জানান (Women's Day celebrations at Ramoji Film City were full of fun and excitement) ৷

অনুষ্ঠানে আইএএস স্মিতা সবরওয়াল (Chief Guests Smita Sabharwal) বলেন, "ইনাডুর (Enadu) জন্যে আমি তেলেগু শিখতে পেরেছিলাম ৷ তাই ধন্যবাদ জানাই ৷ আঞ্চলিক ভাষার পরীক্ষায় পাশ করাটা ইউপিএসসি পরীক্ষার থেকেও কঠিন ৷ আমি যখন অ্যাসিস্ট্যান্ট কালেক্টর ছিলাম, তখম সারাদিন গ্রামে ঘুরতে হত ৷ কাজ থেকে ফিরে এসে রাতের খাবার খেয়ে অন্ততপক্ষে আধ ঘণ্টার জন্য পড়াশোনা করতাম ৷ নোটস বানাতাম ৷ এভাবে তেলেগু পরীক্ষায় পাশ করেছি ৷ আমরা আশা করি, আজ এবং আগামী দশকেও স্বাধীন ও নির্ভীক সাংবাদিকতা চালিয়ে যাবে এই সংস্থা ৷ কারণ আপনারা (ইনাডু) মানুষের মতামত এবং চিন্তাভাবনা প্রতিফলিত করেন ৷ একটা সুস্থ গণতন্ত্রের দায়িত্ব এটা ৷"

নারী দিবস উপলক্ষ্যে গান, নাচ, ফ্যাশন শোয়, রংগোলির মতো নানা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল ৷ এতে অংশ নিয়েছিলেন সংস্থার মহিলা কর্মীরা ৷ বুধবারের এই অনুষ্ঠানে জয়ী প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ করা হয় ৷ তাঁদের সাফল্য ছিল নজরকাড়া ৷ এর সঙ্গে একটি সুন্দর কেক কেটে নারী দিবস উদযাপন আরও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে ৷ সংস্থার কর্মচারীদের খুব আনন্দিত দেখাচ্ছিল ৷ কাজের বাইরে কিছুটা সময় এভাবে কাটাতে পেরে তাঁরা উৎসাহে ভরপুর ছিলেন ৷ নারীর শক্তি তুলে ধরতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ৷ নৃত্যানুষ্ঠান পরিবেশন করে বসকো গ্রুপ ৷