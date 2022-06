নয়াদিল্লি, 5 জুন : "আমরা চারজন, কিন্তু তুমি একা ৷ শট কে পাবে ?", একটি ডিওডেরান্ট বা সুগন্ধির বিজ্ঞাপনে এহেন মন্তব্য এবং দৃশ্য ঘিরে ঝড় বয়ে গিয়েছে নেটপাড়ায় ৷ চাপের মুখে বিতর্কিত বিজ্ঞাপন তুলে নেওয়ার নির্দেশ দিল দেশের তথ্য এবং সম্প্রচার মন্ত্রক ৷ ধর্ষণে মদত, মহিলাদের সম্পর্কে কুৎসিত মন্তব্য এবং ধর্ষণে মজা পাওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে বিজ্ঞাপনটিতে (Information and Broadcasting Ministry asks Twitter, YouTube to take down deo ads that allegedly made rape jokes) ৷ এই মর্মে নিষিদ্ধ করা হয়েছে সেটিকে ।

বিজ্ঞাপনী সংস্থার পাশাপাশি টুইটার, ইউটিউবের মতো সোশ্যাল মিডিয়া মাধ্যমগুলিকেও এই ভিডিয়োটি সরিয়ে নেওয়ার কথা জানিয়েছে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক ৷ নেটিজেনরা সুর চড়িয়েছে এই ইস্যুতে ৷ তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, "এই বিজ্ঞাপন একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয় ৷ আমরা বিজ্ঞাপনী কোড অনুযায়ী পদক্ষেপ করব ৷" ইউটিউব এবং টুইটারকে চিঠি লিখে মন্ত্রক জানিয়েছে, "উল্লিখিত ভিডিয়োটি শালীনতা এবং নৈতিকতার দিক থেকে মহিলাদের জন্য ক্ষতিকর ৷ এটি তথ্য প্রযুক্তি নীতি, 2021-এর 3(1) (b) (ii) ধারাগুলি লঙ্ঘন করেছে ৷"

আরও পড়ুন : Hyderabad Gang Rape : নাবালিকাকে গণধর্ষণ কাণ্ডে এখনও পর্যন্ত ধৃত পাঁচ, তুঙ্গে রাজনৈতিক তরজা

বিষয়টি সামনে আসে অ্যাডভার্টাইজিং স্ট্যান্ডার্ডস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া বা এএসসিআই-এর (The Advertising Standards Council of India, ASCI) করা একটি টুইটে ৷ তারা লেখে, "এই বিজ্ঞাপনটি এএসসিআই কোড-এর আওতায় গুরুতর এবং জনস্বার্থ বিরোধী ৷ আমরা সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিয়েছি এবং বিজ্ঞাপনী সংস্থাকে বিজ্ঞাপনটি বাতিল করার কথা জানিয়েছি ৷ তদন্ত বাকি আছে ৷ নেটিজেনরাও এই বিজ্ঞাপনে ক্ষুব্ধ ৷ তারা প্রতিক্রিয়ায় জানিয়েছে 'এতে ধর্ষণের প্রচার করা হচ্ছে' ৷"

ডিওডেরান্টের এই বিজ্ঞাপনে দেখানো হয়েছে, চারজন যুবক একটি সুপারস্টোরে এক মহিলার পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ৷ এরপর তাঁরা বলছেন, "আমরা চারজন, কিন্তু তুমি তো একা ! শটটা কে পাবে ?" এরপর মহিলা আতঙ্কিত হয়ে পিছনে ঘুরে তাকায় এবং তাঁর চোখেমুখে অস্বস্তি ফুটে ওঠে ৷ এরপরই চার যুবকের একজন স্টোরের তাকে রাখা 'শট'-এর একটি বোতলটি ছিনিয়ে নিতে যায় ৷ শেষ পর্যন্ত শট কেউ পেল না !