ইন্দোর (মধ্যপ্রদেশ), 25 ফেব্রুয়ারি: অগ্নিদগ্ধ প্রিন্সিপালের মৃত্যু হল মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে (Indore College Principal Succumbs to Burn Injuries) ৷ তিনি সেখানকার বিএম কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন (Principal of BM College) ৷ তাঁর নাম বিমুক্তা শর্মা ৷ গত সোমবার তিনি অগ্নিদগ্ধ হন ৷ তাঁর শরীরের প্রায় 80 শতাংশ পুড়ে গিয়েছিল ৷ শনিবার সকালে তাঁর মৃত্যু হয় ৷

পুলিশ জানিয়েছে, ওই কলেজের প্রাক্তন ছাত্র আশুতোষ শ্রীবাস্তব (24) তাঁর শরীরে পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেন বলে অভিযোগ উঠেছে । গুরুতর জখম হয়ে বিমুক্তা গত চার দিন ধরে একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন । তাঁর শারীরিক অবস্থা ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হচ্ছেন ৷ কিন্তু শনিবার সকালে আচমকাই অবস্থার অবনতি হয় ৷ তিনি মারা যান ৷

পুলিশ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির (IPC) 307 ধারায় খুনের চেষ্টার অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল ৷ কিন্তু শনিবার অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির 302 ধারায় খুনের মামলা যুক্ত করা হল ৷ ইতিমধ্যে অভিযুক্ত আশুতোষকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ তাঁকে একদিনের জন্য হেফাজতে নেওয়া হয়েছে বলে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে ৷

ইন্দোরের জেলাশাসক ইলিয়ারাজা টি এনএসএ (জাতীয় নিরাপত্তা আইন)-এর অধীনে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করেছেন । এদিকে এই ভয়াবহ ঘটনার জেরে কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে ৷ তাঁরা হতবাক ৷ অধ্যক্ষের মৃত্যুর খবর শুনে ক্যাম্পাসের সকলেই শোকস্তব্ধ (Students and Teachers in a State of Shock) ৷

অভিযোগ, গত সোমবার অভিযুক্ত আশুতোষ কলেজ চত্বরে গিয়ে বিমুক্তা শর্মার শরীরে পেট্রল ঢেলে দেন ৷ তার পর আগুন ধরিয়ে দেন ৷ যন্ত্রণায় চিৎকার করতে শুরু করেন ওই প্রিন্সিপাল ৷ সেই সময় ছুটে আসেন কলেজের কর্মী ও অন্যরা ৷ তাঁরাই প্রাথমিকভাবে আগুন নেভান ৷ তার অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় বিমুক্তাকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷ পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে কলেজে যান আইজি রাকেশ গুপ্ত ও অতিরিক্ত এসপি শশীকান্ত কানাকনে ।

পুলিশ জানিয়েছে, আততায়ী উজ্জয়িনের বাসিন্দা ৷ বিমুক্তার সঙ্গে আগে তার গোলমাল হয়েছিল ৷ তার জেরেই এই ঘটনা ৷ তবে কী নিয়ে গোলমাল, তা এখনও পুলিশ জানতে পারেনি ৷ সেই কারণে অভিযুক্তকে জেরা চলছে বলে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে ৷

