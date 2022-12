হায়দরাবাদ, 30 ডিসেম্বর: দেশের স্বার্থে, জনজাতির স্বার্থে সর্বোপরি জলবায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণে উদ্যোগী ভারতীয় রেল ৷ ফলশ্রুতি হিসেবে ডিজেল চালিত ইঞ্জিনের পরিবর্তে সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি হাইড্রোজেন ট্রেন আত্মপ্রকাশের ভাবনা বহুদিন ধরেই ছিল ৷ অবশেষে তা দিনের আলো দেখতে চলেছে ৷ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি ভারতের প্রথম হাইড্রোজেন ট্রেনের চাকা গড়াবে আগামী বছরেই (India's first indigenous hydrogen train to roll out in 2023) ৷ সম্প্রতি, এমনই আভাস দেওয়া হয়েছে রেলমন্ত্রকের তরফে ৷ তবে গতানুগতিক ট্রেনের তুলনায় অনেকটাই ছোট হবে এই হাইড্রোজেন ট্রেন ৷ সর্বসাকুল্যে 6-8 বগির হবে হাইড্রোজেন ট্রেন, জানিয়েছেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো (Rail Minister hinted that Hydrogen Train will be smaller compared to a conventional one) ৷

2015 প্যারিস জলবায়ু চুক্তির অন্তর্গত ভারতীয় সরকারের এই পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য ৷ দূষণ থেকে পরিত্রাণ পেতে সারা বিশ্ব যখন যানবাহনে প্রাকৃতিক জ্বালানির সফল প্রয়োগে মরিয়া, তখন দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি ভারতের এই হাইড্রোজেন ট্রেনের উদ্যোগ প্রশংসনীয়ও বটে ৷ এমনিতেই রোড ট্রান্সপোর্টেশনের তুলনায় রেলযাত্রা অনেক বেশি পরিবেশবান্ধব ৷ হাইড্রোজেন ট্রেনের আত্মপ্রকাশ রেলযাত্রাকে আরও পরিবেশবান্ধব করে তুলবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷

কিন্তু ভারতেই কি প্রথম চলবে এই হাইড্রোজেন ট্রেন? না, এরকমটা একেবারেই নয় ৷ চলতি বছরের অগস্টেই প্রথম হাইড্রোজেন-চালিত প্যাসেঞ্জার ট্রেনের আত্মপ্রকাশ হয় জার্মানিতে ৷ সে দেশের লোয়ার স্য়াক্সনি অঞ্চলের 62 মাইল এলাকাজুড়ে এখন 14টি হাইড্রোজেন ট্রেন চলাচল করে ৷

আরও পড়ুন: ভার্চুয়ালি বন্দে ভারতের উদ্বোধন করলেন মোদি, পথচলা শুরু জোকা-তারাতলা মেট্রোরও

সাড়ে 4 কেজি ডিজেল থেকে উৎপাদিত শক্তি মাত্র এক কেজি হাইড্রোজেন থেকে উৎপাদিত শক্তির সমান ৷ শব্দদূষণও রোধেও উপযোগী এই হাইড্রোজেন ট্রেন ৷ পাশাপাশি পৃথিবীতে এর জোগানও অফুরান ৷ কারণ, সমুদ্রের জল থেকে হাইড্রোজেন উৎপাদন সম্ভব ৷ আর গতিও কোনও কারণে বাধা হবে না এক্ষেত্রে ৷ হাইড্রোজেন ট্রেন ঘণ্টায় সর্বাধিক 140 কিলোমিটার বেগে ছুটতে সক্ষম, বলছে তথ্য এবং পরিসংখ্যান ৷