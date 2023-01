জম্মু ও কাশ্মীর, 12 জানুয়ারি: জম্মু ও কাশ্মীরে (Jammu and Kashmir) ধরা পড়ল সেনাবাহিনীর মানবিক রূপ ৷ বুধবার রাতে ভারী তুষারপাত ও খারাপ রাস্তায় (heavy snow and risky road conditions) কারণে হাসপাতালে যাওয়ার সময় আটকে পড়েন এক গর্ভবতী মহিলা ৷ তাঁকে এসে উদ্ধার করলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর জওয়ানরা (Indian Army Rescues Pregnant Woman) ৷ ঘটনাটি ঘটেছে কালারুস ব্লকের সরকুলি গ্রামে (Sarkuli Village of Kalaroos Block) ৷

জানা গিয়েছে, ওই গর্ভবতী মহিলার নাম মরিয়ম বেগম ৷ তিনি স্বামী বশির আহমেদ মুগল ও পরিবারের সদস্যের সঙ্গে হাসপাতালে যাচ্ছিলেন ৷ সেসময় প্রবল তুষারপাতের জেরে রাস্তায় আটকে যান তাঁরা ৷ তারপর রাত 8:30 নাগাদ সেনাবাহিনীকে ফোন করে পরিবারের সদস্যরা ৷ ফোন পেয়ে পরিস্থিতি জটিল বুঝতে পেরে উদ্ধারকারী দল এবং কালারুস সিওবি-র চিকিৎসকরা (Rescue Team and medics from Kalaroos COB) তাদের নিজেদের নিরাপত্তার ঝুঁকি নিয়ে অবিলম্বে সেখানে যান ৷

রাস্তায় ভারী তুষারপাত এবং গাড়ি পিছলে যাওয়ার সম্ভাবনা সত্ত্বেও উদ্ধারকারী দল সময়মতো মহিলার কাছে পৌঁছয় ৷ এরপর রোগীকে নিরাপদে পিএইচসি, কালারুসে সরিয়ে নিয়ে যায় । আগাম খবর থাকায় চিকিৎসকরা তৈরি ছিলেন ৷ রোগী গেলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে পরীক্ষা করেন তাঁরা ৷

সূত্রের খবর, রাস্তায় গর্ভবতী মহিলা আটকে পড়লে পরিবারের লোক ও গ্রামের প্রধান বিভিন্ন গাড়ি চালককে, এমনকী যাদের নিজস্ব গাড়ি রয়েছে অনুরোধ করে ৷ কিন্তু কেউ মহিলাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে রাজি হয় না, তুষারপাত ও রাস্তার গাড়ি পিছলে যাওয়ার ভয়ে ৷ পরে সেনাবাহিনীতে ফোন করলে তারা সাহায্য করতে এগিয়ে আসে ৷ মহিলার পরিবার এবং চিকিৎসকরা দ্রুত পদক্ষেপ এবং সময়মত সহায়তার জন্য সেনাবাহিনীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন ৷ কারণ তারা মা ও শিশুর জীবন রক্ষা করেছে ।

