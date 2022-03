নয়াদিল্লি, 7 মার্চ : রহস্যজনক ভাবে মৃত্যু হল প্যালেস্তাইনে ভারতীয় প্রতিনিধি মুকুল আর্যর (Indian ambassador dies in Palestine)৷ রবিবার রামাল্লাহতে তাঁর অফিস প্রাঙ্গণ থেকেই মিলেছে তাঁর দেহ ৷ ভারত ও প্যালেস্তাইন কোনও পক্ষই 2008 ব্যাচের আইএফএস অফিসারের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে কোনও তথ্য দিতে পারেনি ৷

বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর টুইটে জানিয়েছেন, "রামাল্লাহতে ভারতীয় প্রতিনিধির প্রয়াণের খবরে শোকাহত ৷ তিনি (Indian ambassador found dead in Palestine) একজন উজ্জ্বল ও প্রতিভাবান অফিসার ছিলেন ৷"

বিদেশমন্ত্রকের কূটনীতিক মুকুল আর্য দিল্লির পাশাপাশি কাজ করেছেন প্যারিসে, ইউনেস্কোয় ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে ৷ তিনি কাবুল ও মস্কোতে ভারতীয় দূতাবাসেও প্রতিনিধি ছিলেন ৷ পড়াশোনা দিল্লিতেই ৷ 2008 সালে তিনি যোগ দেন ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিসে ৷

প্যালেস্তাইনের বিদেশ মন্ত্রক টুইটে জানিয়েছেন, মুকুর আর্যর দেহ (Indian ambassador Mukul Arya found dead in Palestine) সসম্মানে ভারতে নিয়ে যাওয়ার জন্য এ দেশের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তারা কথা বলেছে ৷ প্যালেস্তাইনের (Indian ambassador Mukul Arya) কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, "অবিলম্বে রামাল্লাহের ভারতীয় দূতের দেহ বাড়ি পৌঁছে দিতে এবং তাঁর মৃত্যুর কারণ খুঁজে বের করতে প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস ও প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ স্টায়েহ সব নিরাপত্তা সংস্থা পুলিশ ও প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন (Indian ambassador Mukul Arya passes away in Palestine)৷"

