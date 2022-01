জোহানেসবার্গ, 3 জানুয়ারি : গত টেস্টে 113 রানে প্রোটিয়া বাহিনীর কিস্তিমাত করার পর সোমবার শুরু হল ভারতের প্রোটিয়া বধের যুদ্ধ ৷ কারণ এই টেস্ট জিতলেই সিরিজ পকেটে পুরবে 'মেন ইন ব্লু' ৷ তবে টেস্ট শুরুর আগেই ভারতীয় শিবিরে দুঃসংবাদ৷ কারণ চোটের জন্য ওয়ান্ডারার্সে নেই বিরাট কোহলি, ফলে দলের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন কেএল রাহুল ৷ টসে জিতে প্রথম ব্যাটিং করছে ভারত (Virat is out of Ind vs SA 2nd test )৷