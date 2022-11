নয়াদিল্লি, 13 নভেম্বর: ভারতবর্ষ তার বিস্তৃত এবং জটিল রেল নেটওয়ার্কের জন্য পরিচিত ৷ আর দেশ শীঘ্রই একটি প্রচলিত রেলওয়ে সিগন্যালিং সিস্টেম থেকে বেরিয়ে ব্যাপক পরিবর্তনের সাক্ষী হতে চলেছে ৷ কারণ ভারত ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড (Bharat Electronics Ltd) দিল্লি মেট্রোরেল কর্পোরেশন লিমিটেড (Delhi Metro Rail Corporation Ltd)-এর সঙ্গে মিলে দেশের মধ্যে যোগাযোগ বিকাশের জন্য ট্রেন কন্ট্রোল সিস্টেম (i-CBTC) সম্পন্ন একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে ৷ আর এই চুক্তি মোতাবেক ভারতে প্রথম দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি হবে এমন ট্রেন, যা চালাতে কোনও চালকের প্রয়োজন পড়বে না (India soon to get unmanned trains) ।

এটি মেট্রো এবং রেল অটোমেশনের ক্ষেত্রে একটি বড় পদক্ষেপ ৷ কেন্দ্রীয় সরকারের 'আত্মনির্ভর ভারত' মিশনে এটি উৎসাহ দেবে বলে আশা । প্রকল্পটি ভারত সরকারের আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রকের (MoHUA) অধীনে পরিচালিত হচ্ছে । এই চুক্তি স্বাক্ষরের লক্ষ্য হল বিইএল এবং ডিএমআরসি-এর পরিপূরক শক্তি এবং ক্ষমতার ব্যবহার করা ।

31 মার্চ 2022 প্রকাশিত সর্বশেষ সমীক্ষার ফলাফলে দেখা গিয়েছে ভারত বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম জাতীয় রেল ব্যবস্থা পরিচালনা করে ৷ যে রেলপথের দৈর্ঘ্য 68 হাজার 103 কিমি (42 হাজার 317 মাইল) । ভারতীয় রেল (Indian Railway) দেশের প্রধান পরিবহণ সংস্থা এবং এশিয়ার বৃহত্তম রেল নেটওয়ার্ক ৷ ব্যবস্থাপনার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় রেল বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম। i-CBTC একটি আধুনিক যোগাযোগ ভিত্তিক সিস্টেম যা সময়মতো এবং সঠিক ট্রেন নিয়ন্ত্রণে তথ্য সরবরাহ করতে রেডিও ব্যবস্থা ব্যবহার করে ।

অটোমেশনের ক্ষেত্রে আরও এক ধাপ এগিয়ে এই সিস্টেমটি মেট্রো এবং ট্রেনকে চালক ছাড়া চালাতে সাহায্য করবে । এটি ভারতে দেশীয়ভাবে নির্মিত সিগন্যালিং সিস্টেমের বিকাশের দিকে এবং মেট্রো সিগন্যালিং ও ট্রেন কন্ট্রোল সিস্টেমে স্বনির্ভরতা অর্জনের দিকেও একটি বড় পদক্ষেপ ৷