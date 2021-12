নয়াদিল্লি, 6 ডিসেম্বর : যৌথভাবে ছ’লক্ষ একে-203 অ্যাসল্ট রাইফেল তৈরির চুক্তি সোমবার স্বাক্ষরিত হল ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে (India Russia inked an agreement for joint production of AK-203 assault rifles) ৷ উত্তরপ্রদেশের আমেঠিতে তৈরি হবে এই একে-203 অ্যাসল্ট রাইফেল ৷ এছাড়া দশ বছরের সামরিক সহযোগিতা সংক্রান্ত আরও একটি চুক্তি সাক্ষরিত হয়েছে ৷

এই চুক্তি সাক্ষরিত হল ভারত-রাশিয়া আন্তঃ-সরকারি কমিশনের 20তম বৈঠকে (India Russia Inter Governmental Commission) ৷ ওই কমিশন তৈরি করা হয়েছে সামরিক ও সামরিক-প্রযুক্তিগত সহযোগিতার জন্য ৷ জানা গিয়েছে, চুক্তি অনুযায়ী ভারতীয় সেনাবাহিনীর জন্য এই রাইফেল তৈরি হবে, যা তৈরিতে খরচ হবে প্রায় 5 হাজার কোটি টাকা ৷

এদিন ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং (Defence Minister Rajnath Singh) ও রাশিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী জেনারেল সের্গেই শোইগু এই বৈঠকের পৌরহিত্য করেন ৷ সামরিক চুক্তি সাক্ষর ছাড়াও দুই দেশের মধ্যে সামরিক সরঞ্জাম যৌথভাবে তৈরি করার বিষয়ে আলোচনা হয় ৷ এছাড়া দুই দেশের মধ্যে কৌশলগত সহযোগিতা বৃদ্ধি নিয়েও তাঁরা কথা বলেন ৷

বৈঠকের শুরুতে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং রাশিয়াকে ভারতের দীর্ঘদিনের বিশেষ কৌশলগত অংশীদার হিসেবে ব্যাখ্যা করেন ৷ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কখনও দুই দেশের সম্পর্ক খারাপ হয়নি বলেও তিনি জানান ৷ তাই রাশিয়ার এই সহযোগিতার প্রশংসা করেছেন তিনি ৷

এছাড়া 2019-এর ফেব্রুয়ারিতে স্থির হওয়া কালাশনিকভ তৈরি নিয়েও একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ৷ আর একে-6, 01 ও 247 ইন্দো-রাশিয়া রাইফেল প্রাইভেট লিমিটেডে তৈরি নিয়েও চুক্তি হয়েছে দুই দেশের মধ্যে ৷

সোমবার ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে বিদেশ ও প্রতিরক্ষা বিষয়ক 2+2 বৈঠকে (India Russia 2 Plus 2 Dialogue) যোগ দিতে রবিবার রাতে ভারতে আসেন রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী জেনারেল সের্গেই শোইগু ৷ সোমবার ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকও করেন রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ ৷

ভারত ও রাশির মধ্যে এটাই প্রথম বিদেশ ও প্রতিরক্ষা বিষয়ক 2+2 বৈঠক ৷ এই বৈঠককে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং ঐতিহাসিক বলে ব্যাখ্যা করেছেন ৷ পাশাপাশি নাম না করে চিনের আগ্রাসন নিয়ে ওই 2+2 বৈঠকে বার্তা দেন তিনি ৷ জানান যে, ভারতের উত্তর সীমান্তে প্রতিবেশী দেশ যেভাবে আক্রমণাত্মক হয়ে উঠছে, তার প্রেক্ষিতে রাশিয়ার সঙ্গে সামরিক সহযোগিতা বেশ গুরুত্বপূর্ণ ৷

আজ, ভারত-রাশিয়া বার্ষিক সম্মেলনে (Annual India Russia Summit) যোগ দিতে নয়াদিল্লিতে আসছেন সে দেশের প্রেসিডেন্ট ভ্লাদামির পুতিন ৷ তিনি যোগ দেবেন ভারত-রাশিয়া বার্ষিক সম্মেলনে ৷ সেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে তাঁর বৈঠক হবে (Narendra Modi Vladimir Putin Meeting) ৷ সেখানে দুই দেশের বিদেশ ও প্রতিরক্ষামন্ত্রীরাও থাকবেন ৷