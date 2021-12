নয়াদিল্লি, 4 ডিসেম্বর : ওমিক্রনের প্রাদুর্ভাবের (Omicron Infection) পর দেশে বিদেশি যাত্রীদের উপর কড়া নজরদারি রাখা হচ্ছে ৷ চালু হয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা ৷ জিনোম সিকোয়েন্সিং (genome sequencing) ৷

আজ সকালে স্বাস্থ্যমন্ত্রকের (Health Ministry Corona Report) দেওয়া রিপোর্ট অনুযায়ী, গত 24 ঘণ্টায় দেশে 8 হাজার 603 জন নতুন করে করোনা সংক্রামিত হয়েছেন (India reports 8603 new corona cases in last 24 hours) ৷ আগের দিন যা ছিল 9 হাজার 216 ৷ এ নিয়ে দেশে 3 কোটি 46 লক্ষ 24 হাজার 360 জন করোনা সংক্রামিত হলেন (Corona in India) ৷

স্বাস্থ্যমন্ত্রকের রিপোর্ট প্রকাশের সময় গত 24 ঘণ্টায় দেশে করোনা সংক্রামিত হয়ে 415 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ আগের দিন এই সংখ্যাটি ছিল 391 ৷ এই নিয়ে দেশে করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়াল 4 লাখ 70 হাজার 530 (Corona Death in India) ৷

স্বাস্থ্যমন্ত্রক জানিয়েছে, গত 24 ঘণ্টায় 8 হাজার 603 জন করোনা সংক্রামিত রোগী সুস্থ হয়েছেন (Corona recovery in India) ৷ এনিয়ে 3 কোটি 40 লাখ 53 হাজার 856 জন করোনা আক্রান্ত সু্স্থ হলেন ৷ সুস্থতার হার 98.35% ৷

আরও পড়ুন : COVID Variant Omicron: কর্নাটকে নিখোঁজ 10 দক্ষিণ আফ্রিকার নাগরিক, নয়া মাত্রা পেল ওমিক্রন আতঙ্ক

এখনও পর্যন্ত দেশে 126 কোটি সংখ্যক কোভিড-19 ভ্যাকসিনের ডোজ দেওয়া হয়েছে৷

এদিকে ইউরোপ এবং দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে আসা যাত্রীদের (South Africa returnee) নিয়ে উদ্বিগ্ন কেন্দ্রীয় সরকার ৷ ইতিমধ্যে দেশে ওমিক্রন আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে ৷ দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে আসেন এক মহিলা ৷ তাঁর আরটি-পিসিআর রিপোর্ট নেগেটিভ ছিল ৷ তাও তাঁকে বাড়িতে কোয়ারান্টিনে থাকতে বলা হয়েছিল ৷ কিন্তু 2 ডিসেম্বর তিনি এই প্রোটোকল ভেঙে একটি হোটেলে চলে যান ৷ 8 ডিসেম্বর ফের তাঁর নমুনা পরীক্ষার কথা রয়েছে ৷ তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে, জানালেন চণ্ডীগড়ের স্বাস্থ্যসচিব যশপাল গর্গ (Yashpal Garg) ৷