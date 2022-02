নয়াদিল্লি, 7 ফেব্রুয়ারি : ফের নিম্নমুখী দেশের দৈনিক সংক্রমণ৷ লাখের নিচে নেমে সোমবার দেশের সংক্রমণ দাঁড়াল 83 হাজার 876 জনে ৷ রবিবার যে সংখ্যাটা ছিল 1 লক্ষ 7 হাজার 474 জন (New COVID cases in India ) ৷ তবে দেশে গত 24 ঘণ্টায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে 895 ৷ আগের দিন যা ছিল 865 (Coronavirus Update in India) ৷

স্বাস্থ্যমন্ত্রকের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, গত 24 ঘণ্টায় দেশে 1 লক্ষ 99 হাজার 54 জন করোনা থেকে সেরে উঠেছেন ৷ এই মুহূর্তে দেশে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা কমে 11 লক্ষ 8 হাজার 938৷ আগের দিন যা ছিল 12 লক্ষ 25 হাজার 11 জন ৷ দেশে এখনও পর্যন্ত করোনা সংক্রমণে মৃত্যু হয়েছে 5 লক্ষ 2 হাজার 874 জনের ৷ সংক্রমণের হার সামান্য কমে 7.25 শতাংশ ৷

