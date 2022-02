নয়াদিল্লি, 11 ফেব্রুয়ারি : স্বাস্থ্যমন্ত্রকের (Ministry of Health) প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী গত 24 ঘণ্টায় দেশে নতুন করে করোনা সংক্রামিত হয়েছেন 58 হাজার 77 জন ৷ আগের দিন যা ছিল 67 হাজার 84 জন ৷ সুতরাং, বলা যায় একদিনে প্রায় 10 হাজার কমল সংক্রমণ (India reports 58077 fresh COVID Cases in last 24 Hours) ৷

স্বাস্থ্য মন্ত্রকের দেওয়া হিসেবে গত 24 ঘণ্টায় করোনা সংক্রামিত হয়ে মারা গিয়েছেন 657 জন ৷ আগের দিন যা ছিল 1 হাজার 241 জন ৷ দেশে এনিয়ে মোট 5 লক্ষ 7 হাজার 177 জন করোনা সংক্রামিতের মৃত্যু হয়েছে ৷

দৈনিক করোনা সংক্রমণের হার 4.44 শতাংশ থেকে কমে আজ 3.89 শতাংশ ৷ প্রতিদিন যত সংখ্যক মানুষের করোনা পরীক্ষা হয়, তাদের মধ্যে যত জন করোনা সংক্রামিত হন, সেই হারকে বলা হয় করোনা সংক্রমণের হার বা পজিটিভিটি রেট ৷

সুস্থতার হার 96.95 শতাংশ থেকে বেড়ে 97.17 শতাংশ হয়েছে ৷ গত 24 ঘণ্টায় 1 লক্ষ 50 হাজার 407 জন করোনা থেকে সেরে উঠেছেন ৷ আগের দিন যে সংখ্যাটা ছিল 1 লক্ষ 67 হাজার 882 জন ৷ মোট সুস্থ রোগীর সংখ্যা 4 কোটি 13 লক্ষ 31 হাজার 158 ৷ অ্যাকটিভ কেস বা সক্রিয় রোগীর সংখ্যা 6 লক্ষ 97 হাজার 802, যা মোট সংক্রমণের 1.86 থেকে কমে 1.64 শতাংশ ৷

গত 24 ঘণ্টায় 14 লক্ষ 91 হাজার 678 জনের নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ৷ এনিয়ে 74 কোটি 78 লক্ষ সংখ্যক নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ৷ সকালে প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী দেশে মোট 171 কোটিরও বেশি সংখ্যক কোভিড-19 ভ্যাকসিনের ডোজ দেওয়া হয়েছে ৷

