নয়াদিল্লি, 21 ডিসেম্বর : কমল দৈনিক করোনা সংক্রমণ ৷ আজ সকালে স্বাস্থ্যমন্ত্রকের (Ministry of Health and Family Welfare) প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী গত 24 ঘণ্টায় দেশে নতুন করে করোনা সংক্রামিত হলেন 5 হাজার 326 জন (India reports 5,326 new COVID19 cases in last 24 hours) ৷ তার আগের দিন এই সংখ্যাটা ছিল 6 হাজার 563 ৷ এ নিয়ে দেশে মোট 3 কোটি 47 লক্ষ 52 হাজার 164 জন করোনা সংক্রামিত হলেন ৷

বুলেটিন প্রকাশের সময় পর্যন্ত গত 24 ঘণ্টায় মারা গিয়েছেন 453 জন ৷ এর আগের দিন করোনা সংক্রামিত হয়ে মারা গিয়েছিলেন 132 জন ৷ এ পর্যন্ত দেশে মোট 4 লক্ষ 78 হাজার 007 জন মারা গিয়েছেন ৷

আরও পড়ুন : Omicron sweeps across US : আমেরিকায় এক সপ্তাহে ওমিক্রনে আক্রান্ত 3% থেকে বেড়ে 73%

স্বাস্থ্যমন্ত্রকের বুলেটিনে জানানো হয়েছে 8 হাজার 043 জন সুস্থ হয়েছেন ৷ এর আগের দিন 8 হাজার 77 জন সুস্থ হয়েছিলেন ৷ দেশে মোট 3 কোটি 41 লক্ষ 95 হাজার 060 জন করোনা সংক্রামিত রোগী সেরে উঠেছেন ৷

এ পর্যন্ত দেশে 138 কোটি 34 লক্ষ 78 হাজার 181 সংখ্য কোভিড-19 ভ্যাকসিনের ডোজ দেওয়া হয়েছে ৷

দেশে ওমিক্রন সংক্রমণ

এদিকে দেশে ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 200, জানিয়েছে স্বাস্থ্যমন্ত্রক ৷ স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য (Health Minister Mansukh Mandaviya) জানিয়েছেন, দেশে খোঁজ পাওয়া ওমিক্রন সংক্রমণের মধ্যে কয়েকটি সামান্য প্রভাবিত করেছে রোগীকে, আর বেশিরভাগের মধ্যে কোনও উপসর্গ বা লক্ষণ দেখা যায়নি ৷