নয়াদিল্লি, 7 মার্চ : ভারতে নিম্নমুখী করোনা সংক্রমণ (Present Covid Situation in India) ৷ এক দিনে সংক্রমণ কমল প্রায় 1 হাজার ৷ অনেকটা কমেছে মৃত্যুর সংখ্যাও ৷ সোমবার স্বাস্থ্য মন্ত্রকের প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী (COVID 19 cases in India) গত 24 ঘণ্টায় দেশে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন 4 হাজার 362 জন ৷ আগের দিন সংখ্যাটা ছিল 5 হাজার 472 জন ৷ সংক্রমণ একদিনে যে বেশ অনেকটা কমেছে তা বলায় যায় (India reports 4362 new COVID cases in last 24 hours) ৷

সংক্রমণের পাশাপাশি ভারতে কমেছে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যা ৷ গত 24 ঘণ্টায় মারা গিয়েছেন 66 জন ৷ আগের দিন মৃতের সংখ্যাটা ছিল 158 জন ৷ করোনা সংক্রমণের দৈনিক হার (Daily positivity rate) 0.71 শতাংশ ৷ কমেছে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যাও ৷ গত 24 ঘণ্টায় সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা (Active cases) দাঁড়িয়েছে 54 হাজার 118 জনে ৷ আগের দিন যা ছিল 59 হাজার 442 ৷

গত 24 ঘণ্টায় দেশে করোনা থেকে সেরে উঠেছেন 9 হাজার 620 জন ৷ আগের দিন 9 হাজার 754 জন সুস্থ হয়েছিলেন ৷ সুস্থতার হার 98.68 শতাংশ ৷ দেশে সুস্থ হয়ে ওঠা করোনা রোগীর সংখ্যা 4 কোটি 23 লক্ষ 98 হাজার 95 জন ৷ এখনও পর্যন্ত দেশে 178 কোটিরও বেশি সংখ্যক কোভিড-19 ভ্যাকসিনের ডোজ (Covid-19 Vaccination) দেওয়া হয়েছে ৷

আরও পড়ুন : Corona Update in Bengal : চারদিন পর রাজ্যে করোনায় ফের মৃত্যু, কমল আক্রান্তের সংখ্যা