নয়াদিল্লি, 11 মার্চ : প্রতিদিনই ওঠানামা করছে দেশের দৈনিক করোনা সংক্রমণ (Present Covid Situation in India) ৷ শুক্রবার স্বাস্থ্য মন্ত্রকের দেওয়া হিসেব অনুযায়ী গত 24 ঘণ্টায় দেশে নতুন করে করোনা সংক্রামিত হয়েছেন 4 হাজার 194 জন (India reports 4194 new COVID cases in last 24 hours) ৷ আগের দিনের তুলনায় সংক্রামিতের সংখ্যা বেড়েছে মাত্র 10 জন ৷ আগের দিন সংক্রামিতের সংখ্যা ছিল 4 হাজার 184 জন ৷

সংক্রমণের পাশাপাশি বেড়েছে মৃতের সংখ্যাও ৷ গত 24 ঘণ্টায় 255 জন করোনা আক্রান্তের মৃত্যু হয়েছে ৷ আগের দিন যে সংখ্যাটা ছিল 104 জন ৷ দেশে এখনও পর্যন্ত 5 কোটি 15 লাখ 714 জন করোনা আক্রান্তের মৃত্যু হয়েছে ৷ কমেছে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৷ বর্তমানে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা (Active cases) 42 হাজার 219 জন ৷ আগে দিন যে সংখ্যাটা ছিল 44 হাজার 488 জন ৷

গত 24 ঘণ্টায় দেশে করোনা থেকে সেরে উঠেছেন 6 হাজার 208 জন ৷ আগের দিন সুস্থ হয়েছিলেন 6 হাজার 554 জন ৷ সুস্থতার হার 98.70 শতাংশ ৷ দেশে সুস্থ হয়ে ওঠা করোনা রোগীর সংখ্যা 4 কোটি 24 লাখ 26 হাজার 328 জন ৷ এখনও পর্যন্ত দেশে 179 কোটিরও বেশি সংখ্যক কোভিড-19 ভ্যাকসিনের ডোজ (COVID-19 Vaccination) দেওয়া হয়েছে ৷

