নয়াদিল্লি, 22 জানুয়ারি : আজ সকালে স্বাস্থ্যমন্ত্রকের (Ministry of Health) প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, গত 24 ঘণ্টায় দেশে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন 3 লক্ষ 37 হাজার 704 জন (India reports 337704 fresh COVID cases in last 24 hours) ৷ আগের দিনের তুলনায় 9 হাজার 550 জন কম ৷ আগে এই সংখ্যাটা ছিল 3 লক্ষ 47 হাজার 254 জন ৷ এ নিয়ে দেশে মোট 3 কোটি 89 লক্ষ 3 হাজার 731 জন করোনা সংক্রামিত হলেন ৷

স্বাস্থ্যমন্ত্রক জানিয়েছে, গত 24 ঘণ্টায় 19 লক্ষ 60 হাজার 954 সংখ্যক নমুনা পরীক্ষা হয়েছে৷ দেশে মোট 71 কোটি 34 লক্ষ সংখ্যক নমুনার করোনা (Sample tests conducted) পরীক্ষা হয়েছে ৷

দৈনিক পজিটিভিটি রেট (Daily positivity rate) বা সংক্রমণের হার 17.94 শতাংশ থেকে কমে আজ 17.22 শতাংশ হয়েছে ৷ প্রতিদিন যত সংখ্যক মানুষের করোনা পরীক্ষা করা হয়, তার মধ্যে যত জনের করোনা সংক্রমণ ধরা পড়ে, সেই হারকে পজিটিভিটি রেট বলে ৷

ভারতে করোনা সংক্রমণ

আরও পড়ুন : Bengal COVID surge : সংক্রমণ রুখতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা সঠিক উপায় নয়, মত চিকিৎসকদের

অ্যাকটিভ কেস বা সক্রিয় রোগীর সংখ্যা (Active caseload) 21 লক্ষ 13 হাজার 365, যা মোট সংক্রমণের 5.43 শতাংশ ৷

গত 24 ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন 2 লক্ষ 42 হাজার 676 জন ৷ এর আগের দিন সংখ্যাটা ছিল 2 লক্ষ 51 হাজার 777 ৷ এখনও অবধি দেশে মোট 3 কোটি 63 লক্ষ 1 হাজার 482 জন করোনা সংক্রামিত সুস্থ হলেন ৷ সুস্থতার হার 93.50 শতাংশ থেকে কমে আজ 93.31 শতাংশ ৷

স্বাস্থ্য মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, গত 24 ঘণ্টায় মারা গিয়েছেন 488 জন করোনা সংক্রামিত রোগী ৷ এর আগের দিন 703 জনের মৃত্যু হয়েছিল ৷ এখনও অবধি দেশে 4 লক্ষ 88 হাজার 884 জন করোনা আক্রান্ত মারা গিয়েছেন ৷

দেশে মোট 161 কোটি 16 লক্ষ সংখ্যক কোভিড-19 ভ্যাকসিনের (Covid 19 Vaccine) ডোজ দেওয়া হয়েছে, জানিয়েছে স্বাস্থ্যমন্ত্রক ৷

দেশে 29টি রাজ্যে ওমিক্রন আক্রান্তের (Omicron Cases in India) মোট সংখ্যা 10 হাজার 50, আগের দিনের তুলনায় 3.69 শতাংশ বেশি ৷ আগের দিন ছিল 9 হাজার 692 ৷