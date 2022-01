নয়াদিল্লি, 23 জানুয়ারি : কিছুটা কমল দৈনিক সংক্রমণ ৷ আজ সকালে স্বাস্থ্যমন্ত্রকের (Ministry of Health) প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, গত 24 ঘণ্টায় দেশে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন 3 লক্ষ 33 হাজার 533 জন (India reports 3,33,533 fresh COVID cases in last 24 hours) ৷ আগের দিনের তুলনায় 4 হাজার 171 জন কম ৷ তবে বেড়েছে পজিটিভিটি রেট ৷

আগের দিন দৈনিক পজিটিভিটির হার ছিল 17.22 শতাংশ ৷ আজ তা বেড়ে হয়েছে 17.78 শতাংশ ৷ মৃত্যু হয়েছে 525 জনের ৷ প্রতিদিন যত সংখ্যক মানুষের করোনা পরীক্ষা করা হয়, তার মধ্যে যত জনের করোনা সংক্রমণ ধরা পড়ে, সেই হারকে পজিটিভিটি রেট বলে ৷

সংক্রমণ কমলেও বেড়েছে মৃতের সংখ্যা ৷ স্বাস্থ্য মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, গত 24 ঘণ্টায় মারা গিয়েছেন 525 জন করোনা সংক্রামিত রোগী ৷ এর আগের দিন 488 জনের মৃত্যু হয়েছিল ৷