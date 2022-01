নয়াদিল্লি, 16 জানুয়ারি : রবিবার সকালে স্বাস্থ্যমন্ত্রকের (Ministry of Health) প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, গত 24 ঘণ্টায় দেশে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন 2 লক্ষ 71 হাজার 202 জন (India reports 271202 fresh COVID cases in last 24 hours) ৷ আজ ভারতে দৈনিক পজিটিভিটি রেট 16.66 থেকে কমে দাঁড়িয়েছে 16.28 শতাংশে ৷

স্বাস্থ্যমন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, 15 জানুয়ারি পর্যন্ত দেশে 70 কোটি 24 লক্ষ 48 হাজার 838টি নমুনার করোনা পরীক্ষা হয়েছে ৷ এর মধ্যে শুধুমাত্র 15 জানুয়ারি 16 লক্ষ 65 হাজার 404টি নমুনার করোনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৷