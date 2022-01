নয়াদিল্লি, 14 জানুয়ারি : করোনার দৈনিক সংক্রমণের হার আগের দিনের তুলনায় 6.7 শতাংশ বেড়েছে ৷ শুক্রবার সকালে স্বাস্থ্যমন্ত্রকের (Ministry of Health) প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী গত 24 ঘণ্টায় দেশে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন 2 লক্ষ 64 হাজার 202 জন (India reports 264202 fresh COVID cases in last 24 hours) ৷ এর আগের দিন সংখ্যাটা ছিল 2 লক্ষ 47 হাজার 417 ৷ দেশে সংক্রমণ বেড়ে হল 3 কোটি 65 লক্ষ 82 হাজার 129 ৷

তবে দৈনিক পজিটিভিটি রেট (Daily Positivity Rate) 13 শতাংশ থেকে বেড়ে আজ 14.78 শতাংশ ৷ প্রতিদিন যত সংখ্যক মানুষের করোনা পরীক্ষা করা হয়, তার মধ্যে যত জনের করোনা সংক্রমণ ধরা পড়ে, সেই হারকে পজিটিভিটি রেট বলে ৷

ভারতে করোনা সংক্রমণ

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত 24 ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন 1 লক্ষ 9 হাজার 345 জন ৷ এর আগের দিন 84 লক্ষ 825 জন করোনা সংক্রামিত রোগী সুস্থ হয়েছিলেন ৷ এপর্যন্ত দেশে মোট সুস্থ করোনা রোগীর সংখ্যা 3 কোটি 48 লক্ষ 24 হাজার 706 ৷ সুস্থতার হার 95.20 শতাংশ ৷

স্বাস্থ্যমন্ত্রক জানিয়েছে, গত 24 ঘণ্টায় 315 জন করোনা আক্রান্ত মারা গিয়েছেন ৷ এর আগের দিন 380 জন করোনা সংক্রামিতের মৃত্যু হয়েছিল ৷ এখনও অবধি দেশে 4 লক্ষ 85 হাজার 350 জন কোভিড রোগী মারা গিয়েছেন ৷

গত 24 ঘণ্টায় 69 কোটি 90 লক্ষ সংখ্যক কোভিড-19 ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছিল ৷ এনিয়ে দেশে 155 কোটিরও বেশি সংখ্যক ডোজ দেওয়া হল ৷

ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা 5 হাজার 753 (Omicron Cases in India), যা আগের দিনের থেকে 4.83 শতাংশ বেশি ৷ এর আগে এই সংখ্যাটা ছিল 5 হাজার 488 ৷