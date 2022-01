নয়াদিল্লি, 1 জানুয়ারি : ফের লাফিয়ে বাড়ছে দৈনিক সংক্রমণ ৷ স্বাস্থ্যমন্ত্রকের (Union Health Ministry) প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী গত 24 ঘণ্টায় নতুন করে করোনা সংক্রামিত হয়েছেন 22 হাজার 775 জন (India reports 22775 new cases in the last 24 hours) ৷ এর আগের দিন সংখ্যাটা ছিল 16 হাজার 764 ৷ দেশে এ নিয়ে করোনা সংক্রামিতের সংখ্যা দাঁড়াল 3 কোটি 48 লক্ষ 61 হাজার 579 ৷

রিপোর্টে জানানো হয়েছে, গত 24 ঘণ্টায় মারা গিয়েছেন 406 জন ৷ এর আগের দিন 220 জন মারা গিয়েছিলেন ৷ এখনও পর্যন্ত দেশে 4 লক্ষ 81 হাজার 486 জনে করোনা সংক্রামিতের মৃত্যু হল ৷

স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, সুস্থ হয়েছেন 8 হাজার 949 জন ৷ এর আগের দিন 7 হাজার 585 জন করোনা রোগী সুস্থ হয়েছিলেন ৷ সুস্থতার হার 98.32% ৷

গত 24 ঘণ্টায় দেশের 23টি রাজ্যে ওমিক্রনের সংখ্যা পৌঁছেছে 1 হাজার 431 (Omicron Cases in India 1431), জানিয়েছে স্বাস্থ্যমন্ত্রক ৷ সুস্থ হওয়া বা অন্য কোথাও চলে যাওয়া মানুষের সংখ্যা 488 ৷ এর আগের দিন ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা ছিল 1 হাজার 270 জন ৷

ভারতে ওমিক্রন সংক্রমণ

দেশে এখনও পর্যন্ত 144 কোটি সংখ্যক কোভিড-19 ডোজ দেওয়া হয়েছে ৷

কো-উইন অ্যাপে 15-18 বছর বয়সিদের টিকাকরণের রেজিস্ট্রেশন

আজ থেকে দেশের 15-18 বছর বয়সিদের টিকাকরণের জন্য কো-উইন অ্যাপে (CoWIN App) নাম নথিভুক্তিকরণ প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে (Registration for the COVID19 vaccination for the age group of 15-18 years begins today), টুইট করে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ মনসুখ মাণ্ডব্য (Dr Mansukh Mandaviya) ৷