নয়াদিল্লি, 28 মার্চ : ফের নিম্নমুখী দেশের দৈনিক করোনা সংক্রমণ ও মৃত্যুর সংখ্যা (Corona Update in India) ৷ সোমবার সকালের স্বাস্থ্যমন্ত্রকের দেওয়া হিসেব অনুযায়ী গত 24 ঘণ্টায় দেশে নতুন করে করোনা সংক্রামিত হয়েছেন 1 হাজার 270 জন ৷ আগের দিন যে সংখ্যাটা ছিল 1 হাজার 421 জন (India reports 1270 fresh COVID 19 cases in last 24 hours) ৷

গত 24 ঘণ্টায় 31 জন করোনা আক্রান্তের মৃত্যু হয়েছে ৷ আগের দিন যা ছিল 149 জন ৷ এখনও পর্যন্ত 5 লক্ষ 21 হাজার 35 জন করোনা আক্রান্ত রোগী মারা গিয়েছেন ৷ কমেছে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা (Active cases in India) ৷ গত 24 ঘণ্টায় সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে 15 হাজার 859 জনে ৷ আগের দিন যা ছিল 16 হাজার 187 ৷ যা মোট সংক্রমণের 0.04 শতাংশ ৷

গত 24 ঘণ্টায় দেশে করোনা থেকে সেরে উঠেছেন 1 হাজার 567 জন ৷ আগের দিন সুস্থ হয়েছিলেন 1 হাজার 826 জন ৷ সুস্থতার হার 98.75 শতাংশ ৷ দেশে সুস্থ হয়ে ওঠা করোনা রোগীর সংখ্যা 4 কোটি 24 লাখ 83 হাজার 829 জন ৷ দেশে এখনও পর্যন্ত 183 কোটি 26 লক্ষেরও বেশি সংখ্যক কোভিড-19 ভ্যাকসিনের ডোজ় (COVID-19 Vaccination) দেওয়া হয়েছে ৷

