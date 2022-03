নয়াদিল্লি, 29 মার্চ : দৈনিক করোনা সংক্রমিতের সংখ্যা কমলেও বাড়ল মৃত্যুর সংখ্যা (Corona Update in India) ৷ মঙ্গলবার সকালের স্বাস্থ্যমন্ত্রকের দেওয়া হিসেব অনুযায়ী গত 24 ঘণ্টায় দেশে নতুন করে করোনা সংক্রামিত হয়েছেন 1 হাজার 259 জন ৷ আগের দিন যে সংখ্যাটা ছিল 1 হাজার 270 জন (India reports 1259 fresh COVID 19 cases in last 24 hours) ৷

গত 24 ঘণ্টায় 35 জন করোনা আক্রান্তের মৃত্যু হয়েছে ৷ আগের দিন যা ছিল 31 জন ৷ এখনও পর্যন্ত 5 লক্ষ 21 হাজার 70 জন করোনা আক্রান্ত রোগী মারা গিয়েছেন ৷ কমেছে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা (Active cases in India) ৷ গত 24 ঘণ্টায় সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে 15 হাজার 378 জনে ৷ আগের দিন যা ছিল 15 হাজার 859 ৷ 24 ঘণ্টায় মোট 481 জন সক্রিয় রোগীর সংখ্যা কমেছে ৷ যা মোট সংক্রমণের 0.04 শতাংশ ৷

গত 24 ঘণ্টায় দেশে করোনা থেকে সেরে উঠেছেন 1 হাজার 705 জন ৷ আগের দিন সুস্থ হয়েছিলেন 1 হাজার 567 জন ৷ সুস্থতার হার 98.75 শতাংশ ৷ দেশে সুস্থ হয়ে ওঠা করোনা রোগীর সংখ্যা 4 কোটি 24 লাখ 85 হাজার 534 জন ৷ দেশে এখনও পর্যন্ত 183 কোটি 54 লক্ষের কাছাকাছি কোভিড-19 ভ্যাকসিনের ডোজ় (COVID-19 Vaccination) দেওয়া হয়েছে ৷