নয়াদিল্লি, 28 মার্চ : পূর্ব লাদাখের উত্তর সীমান্ত এবং ভারত মহাসাগরে চিনের সঙ্গে অচলাবস্থা দীর্ঘদিন ধরেই চলমান ৷ তবে এই অচলাবস্থার মধ্যেই অনুষ্ঠিত হতে চলা বিশ্বের বৃহত্তম সামুদ্রিক নৌ-মহড়ার শরিক হতে চলেছে ভারতীয় নৌ-সেনা (India may join world's biggest naval exercise) ৷ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে দ্বিবার্ষিক এই নৌ-মহড়া, যার পোশাকি নাম 'রিম অফ দ্য প্যাসিফিক' ৷

বৃহত্তম এই নৌ-মহড়ায় বিশ্বের আর কোন কোন দেশ অংশগ্রহণ করছে সে ব্যাপারে এখনও কোনও স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি মার্কিন নৌ-সেনার তরফে (US Navy has not yet disclosed the names of the participating nations) ৷ তবে আগামী কয়েকমাসের মধ্যেই হাওয়াই এবং সান দিয়েগো সাক্ষী থাকবে মহড়ার 28তম সংস্করণের এবং এর অংশ হতে পারে চিনও ৷ তবে ভারত এই মহড়ার শরিক হলে চিন অংশগ্রহণে সম্মত হয় কি না, সেটাই দেখার ৷ কারণ, এমনটা হলে 2020 থেকে চলমান অচলাবস্থার মধ্যে এই প্রথম একসঙ্গে হবে দুই শত্রু দেশ ৷

ভারতীয় নৌ-সেনার মুখপাত্রও মুখে কুলুপ এঁটেছেন এ বিষয়ে (Indian Navy spokesperson refused to say anything on whether India would participate in the exercise) ৷ 2020 কোভিডের কারণে এই মহড়া 10টি দেশের মধ্যেই সীমিত ছিল ৷ ভারত গতবারের সংস্করণে অংশগ্রহণ না-করলেও 2018 ভারত ছিল 27টি দেশের মধ্যে অন্যতম ৷ সর্বপ্রথম 2014 'রিম অফ দ্য প্যাসিফিক'-এর শরিক নিয়েছিল ভারতীয় নৌ-সেনা ৷ 2016 ভারত-চিন এই নৌ-মহড়ায় অংশ নিলেও 2018 দক্ষিণ চিন সাগর নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক তলানিতে থাকায় আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছিল চিন ৷

